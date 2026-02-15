Sui settori alpini e prealpini sono previste raffiche tra 35 e 50 km/h, con picchi più elevati su Valchiavenna e Lario–Prealpi Occidentali, dove le raffiche potranno raggiungere i 55–70 km/h, con vento medio tra 20 e 45 km/h e rinforzi che potrebbero interessare anche i fondovalle.

La Protezione Civile ha diramato per oggi, 15 febbraio 2026, un’allerta meteo di livello giallo per vento forte sulla provincia di Lecco.

Allerta meteo gialla per vento forte in provincia di Lecco

Sono attesi venti settentrionali forti o molto forti sulle creste alpine e prealpine, con fenomeno di favonio nelle valli e sulla Pianura occidentale. Nelle altre zone, i venti saranno prevalentemente deboli, con tendenza ad attenuazione dai settori occidentali verso metà giornata.

Dal pomeriggio è previsto un aumento della nuvolosità, con venti occidentali che in quota potranno risultare al più localmente moderati. In serata sono attese deboli precipitazioni diffuse sui rilievi più settentrionali di confine, mentre le precipitazioni saranno più isolate su Orobie e Adamello.

Si invita la popolazione a prestare attenzione durante gli spostamenti, soprattutto in quota e nelle aree esposte, e a fissare o mettere in sicurezza oggetti che potrebbero essere mossi dal vento.