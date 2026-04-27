Per la giornata di domani, martedì 28 aprile, il quadro meteorologico resterà instabile nelle prime ore. Tra la notte e il mattino sono attese piogge diffuse residue, soprattutto sui settori settentrionali, con precipitazioni localmente anche di moderata intensità e possibili rovesci o temporali

È stata emessa oggi, lunedì 27 aprile 2026, un’allerta meteo gialla per la provincia di Lecco dalla sala operativa della Protezione Civile regionale, a causa di condizioni atmosferiche instabili che interesseranno l’area nelle prossime ore e nella giornata di domani.

Secondo il bollettino meteorologico, per la restante parte della giornata odierna sono previsti possibili locali rovesci e temporali, in particolare sui rilievi e, in serata, anche sui settori settentrionali. I fenomeni potranno assumere carattere sparso ma localmente anche moderato, con la possibilità non esclusa di grandinate di piccole e medie dimensioni. Sulla pianura potranno verificarsi isolati acquazzoni.

Allerta meteo gialla in provincia di Lecco: attesi rovesci e temporali

Il limite delle nevicate si attesterà tra i 2300 e i 2800 metri circa, interessando quindi esclusivamente le quote più elevate delle montagne.

Particolare attenzione viene segnalata anche per la Valtellina, dove nel corso della giornata potrebbero verificarsi forti raffiche di vento associate ai fenomeni temporaleschi.

Per la giornata di domani, martedì 28 aprile, il quadro meteorologico resterà instabile nelle prime ore. Tra la notte e il mattino sono attese piogge diffuse residue, soprattutto sui settori settentrionali, con precipitazioni localmente anche di moderata intensità e possibili rovesci o temporali. Il limite della neve scenderà leggermente, attestandosi tra i 2000 e i 2500 metri.

Nel corso del pomeriggio si prevede un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche a partire da sud-ovest, con attenuazione delle precipitazioni. Non si escludono tuttavia isolati acquazzoni residui anche in serata.

Le autorità invitano la popolazione alla prudenza, soprattutto nelle aree montane e durante gli spostamenti nelle ore di maggiore instabilità.