La Sala Operativa della Protezione Civile regionale ha diramato un'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico nella provincia di Lecco. Secondo il bollettino, la giornata di oggi, mercoledì 12 marzo 2025, sarà segnata da forti precipitazioni, che potranno assumere carattere di rovescio o temporale, interessando in particolare le zone alpine e prealpine.

Allerta meteo gialla a Lecco per forti piogge e rischio idrogeologico

Fin dalla notte sono sono cadute piogge diffuse su Alpi e Prealpi. Le precipitazioni c continueranno per tutta la giornata e un limite neve che si attesterà intorno ai 1200 metri. Nei settori di pianura e lungo l’Appennino, invece, le precipitazioni diffuse nella notte, si attenueranno temporaneamente in mattinata e riprendere in maniera più sparsa nel pomeriggio.

Le previsioni indicano che i quantitativi di pioggia nelle 24 ore potranno variare tra i 25 e i 50 mm nelle aree alpine, prealpine e di alta pianura, con possibili picchi isolati che potrebbero raggiungere i 70 mm nelle zone prealpine. Per quanto riguarda i venti, soffieranno dai quadranti orientali e meridionali con un’intensità compresa tra i 15 e i 30 km/h in montagna, tra i 700 e i 1500 metri. Nel pomeriggio si potranno registrare raffiche più intense nei settori retici settentrionali, con velocità che potranno oscillare tra i 35 e i 50 km/h.

Data la situazione la Protezione civile raccomanda la massima prudenza negli spostamenti e invita la popolazione a seguire gli aggiornamenti delle autorità locali per eventuali sviluppi.