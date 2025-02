A causa delle previsioni di forti piogge, la Protezione Civile regionale ha emesso oggi, martedì 25 febbraio 2025, un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico a Lecco. Secondo il documento, per il resto della giornata di oggi, 25 febbraio, sono previste precipitazioni che variano da sparse a diffuse, con un'intensificazione soprattutto nei settori prealpini e nelle alte pianure, in particolare nella fascia centro-occidentale.

Allerta Meteo gialla a Lecco: forti piogge e rischio idrogeologico

Le piogge potrebbero assumere anche il carattere di rovesci, con possibili accumuli localizzati fino a 50 mm in 12 ore nei settori delle Prealpi centro-occidentali. La situazione sarà accompagnata da venti deboli sia in pianura che in montagna, ma con possibilità di raffiche più forti, tra i 35 e i 50 km/h, lungo l'Appennino e nelle zone Retiche di confine, con condizioni che persisteranno fino a sera.

Per domani, mercoledì 26 febbraio, sono previste precipitazioni diffuse durante la notte, con maggiore impatto sui settori prealpini e nelle alte pianure orientali. A partire dalla metà mattina, le piogge dovrebbero attenuarsi nel Nord-Ovest, pur rimanendo sparse altrove, con fenomeni più persistenti fino a sera nei settori orientali della pianura e nella fascia prealpina. Anche domani, le precipitazioni potrebbero essere accompagnate da rovesci e temporali.

I venti in pianura inizialmente saranno deboli, ma potrebbero rinforzarsi nel pomeriggio con raffiche tra 35 e 50 km/h. In montagna, i venti saranno più forti, con intensità moderata o forte da Nord, talvolta anche con caratteristiche di Foehn, con raffiche che potrebbero raggiungere i 70 km/h. Tuttavia, si prevede una graduale attenuazione dei venti in serata.

Gli esperti avvertono che i valori più elevati di vento e pioggia si concentreranno nelle zone di Nord-Ovest e nelle aree settentrionali delle Alpi Retiche, dove nel pomeriggio le velocità medie orarie potrebbero arrivare tra i 25 e i 45 km/h sotto i 1500 metri.

Gli enti competenti invitano la popolazione a prestare attenzione a possibili disagi legati al rischio idrogeologico e a seguire le raccomandazioni di sicurezza.