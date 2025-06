Scatta l’allerta meteo arancione per la provincia di Lecco. Il nuovo bollettino è stato diramato nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 5 giugno 2025, dalla Sala operativa della Protezione Civile regionale, segnalando condizioni di instabilità atmosferica che potrebbero evolvere in fenomeni intensi nelle prossime ore.

Allerta meteo arancione sulla provincia di Lecco: attesi rovesci e temporali intensi

Per il resto della giornata di giovedì 5 giugno, si prevedono precipitazioni a carattere di rovescio sui rilievi nord-occidentali, con rovesci e temporali sparsi anche sulle zone pedemontane e prealpine. Particolarmente a rischio i settori centro-orientali della Lombardia, dove i fenomeni potrebbero risultare più organizzati e localmente intensi.

Gli accumuli previsti saranno generalmente inferiori a 30 mm nelle 24 ore, ma potranno superare questa soglia nelle aree del confine nord-occidentale – in particolare in Valchiavenna, nel Lario, nelle Prealpi occidentali e nelle zone dei laghi e Prealpi varesine – dove non si escludono picchi isolati fino a 40-50 mm.

A livello di ventilazione, si attendono venti da sud sui rilievi e sulla bassa pianura, mentre la pianura occidentale ed orientale sarà interessata rispettivamente da venti da nord e da est, con intensità moderata e localmente forte in quota sui rilievi.

Per domani, venerdì 6 giugno, il quadro meteorologico resterà instabile ma meno umido. È previsto un flusso sud-occidentale che porterà deboli precipitazioni, soprattutto su Alpi e Prealpi occidentali, prevalentemente sotto forma di rovesci. I fenomeni saranno più sparsi e insistenti sui settori occidentali, mentre altrove si presenteranno in modo più isolato e occasionale.

La Protezione Civile raccomanda prudenza negli spostamenti e invita la popolazione a seguire gli aggiornamenti ufficiali.