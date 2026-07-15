La Sala operativa della Protezione Civile della Regione Lombardia ha emesso un’allerta meteo arancione per rischio temporali che interessa anche il territorio della provincia di Lecco. Le condizioni meteorologiche sono destinate a peggiorare sensibilmente nel corso del pomeriggio di oggi, mercoledì 15 luglio 2026, con l’arrivo di una perturbazione che porterà fenomeni anche di forte intensità.

Allerta meteo arancione a Lecco: forti temporali, vento fino a 150 km/h e grandine

Secondo le previsioni, infiltrazioni di aria più fresca e umida in quota favoriranno lo sviluppo di temporali a partire dalle Alpi e Prealpi, in successiva estensione alla pianura e all’Appennino, con spostamento da ovest verso est.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta alle aree alpine, prealpine e pedemontane, tra cui rientra il Lecchese, dove sono attesi rovesci intensi accompagnati da forti raffiche di vento, grandinate anche di medie e grandi dimensioni e precipitazioni abbondanti concentrate in poco tempo.

La fascia oraria ritenuta più critica è quella compresa tra le 16 e le 19, quando i temporali potrebbero assumere carattere di forte intensità. Le raffiche di vento potranno raggiungere velocità comprese tra 110 e 150 chilometri orari, mentre i fenomeni più persistenti potranno scaricare tra 40 e 80 millimetri di pioggia in appena sei ore.

La Protezione Civile sottolinea tuttavia come la localizzazione dei nuclei temporaleschi più organizzati presenti ancora un ampio margine di incertezza, soprattutto sui settori prealpini e dell’alta pianura centro-occidentale. Per questo motivo è raccomandata la massima prudenza su tutto il territorio.

In tarda serata e nella notte tra mercoledì e giovedì è previsto un secondo impulso perturbato con nuovi rovesci e temporali in transito verso est. I fenomeni dovrebbero risultare generalmente meno intensi rispetto a quelli attesi nel pomeriggio, pur mantenendo caratteristiche di instabilità.

Anche la giornata di giovedì 16 luglio sarà da monitorare. Dopo una fase di relativa variabilità favorita da un temporaneo rinforzo dell’alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale, in serata è previsto l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica. Sulla Lombardia potranno svilupparsi nuovi rovesci e temporali sparsi, inizialmente sui settori occidentali e in successivo spostamento verso nord-est.

Localmente saranno ancora possibili fenomeni di moderata o forte intensità, con raffiche di vento fino a 90-110 chilometri orari e grandine di piccole o medie dimensioni.

Le autorità raccomandano di limitare gli spostamenti non necessari durante il passaggio dei temporali, evitare soste sotto alberi, ponteggi e strutture precarie e prestare particolare attenzione nelle aree montane, lungo i corsi d’acqua e sulle strade, dove le precipitazioni intense potrebbero provocare allagamenti, smottamenti e improvvisi innalzamenti dei torrenti.