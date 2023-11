La bella giornata di sole ha «baciato» l’iniziativa di Viva Vittoria - organizzazione di volontariato bresciana - che oggi, sabato 18 novembre e domani domenica 19 è stata presente in piazza Cermenati con 1150 coperte formate da più di 4mila quadrati 50x50. Un evento per sensibilizzare la popolazione contro la violenza sulle donne.

Viva Vittoria, 1150 coperte in piazza a Lecco contro la violenza sulle donne

Tante le persone che sono scese in piazza per acquistare una coperta (c’era pure quella del Lecco Calcio) con un contributo minimo di 20 euro. Non sono mancati l’assessore Renata Zuffi e il sindaco Mauro Gattinoni che se ne sono portate a casa un paio per ciascuno.

«Abbiamo venduto tantissime coperte - spiega la coordinatrice Marina Balossi - per quelle che ancora restano da vendere la Rsa Airoldi e Muzzi ci ospiterà nel suo giardino al mercatino del 26 novembre».

Gli splendidi manufatti sono oggetto di una raccolta fondi: l'intero ricavato sarà devoluto a favore dell’Associazione OdV L’Altra Metà del Cielo - Telefono Donna di Merate - Centro Antiviolenza e a Telefono Donna di Lecco. «Viva Vittoria è nata a Brescia nel 2015, ma la candidatura delle città deve essere promossa da qualche realtà del territorio e nel caso di Lecco è stata proposta dai Lions del territorio e si è partiti con la macchina organizzativa». Per arrivare alla vendita dello scorso week end è un anno che una trentina di volontarie lavorano per la realizzazione dei quadrotti che sono stati poi cuciti insieme dai volontari de Il giglio e dall’Università della Terza età, con il simbolico filo rosso che unisce tutte le donne. «L’Amministrazione comunale ha subito accettato questo evento, le associazioni hanno risposto benissimo e abbiamo avuto il supporto di Auser. Ha risposto bene anche la collettività: tante signore, hanno realizzato i quadrati a casa ma hanno partecipato anche gli ospiti dell’Airoldi e Muzzi, presenti in piazza». E ancora. «Oltre alla bellezza di piazza Cermenati e alla volontà di manifestare contro la violenza in modo inusuale questa iniziativa ha offerto la possibilità di fare rete tra le persone».

Quindi chi volesse contribuire acquistando una coperta potrà farlo fino alle 19 di questa sera e domani dalle 9 alle 19.