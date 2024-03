Festa del Papà: sul Giornale di Lecco tantissimi messaggi che vi faranno commuovere

Tante pagine speciali con le foto e le dediche dei lettori in occasione della festa del papà.

Speciale Festa del Papà

Oggi, lunedì 18 marzo marzo 2024, sul Giornale di Lecco (CLICCA QUI PER L'EDIZIONE SFOGLIABILE) sono state pubblicate le dediche, fotografie e i messaggi , che i lettori ci hanno inviato in queste settimane. E sono tutte per papà, i protagonisti della festa.

Da settimane abbiamo ricevuto una miriade di contributi, ognuno portatore di un racconto unico e significativo. Le pagine del nostro giornale si sono così trasformate in un vero e proprio album di ricordi, di momenti condivisi e di legami indissolubili tra genitori e figli.

I messaggi, scritti con il cuore, sono un inno all'amore paterno, alla dedizione e alla guida preziosa che i papà offrono ogni giorno alle loro famiglie.

Sguardi affettuosi, sorrisi compiaciuti, gesti di tenerezza: ogni fotografia racconta una storia, cattura un momento di complicità, di gioia o di semplice presenza.

Mentre sfogliate le pagine del Giornale di Lecco , vi invitiamo a lasciarvi commuovere dalle storie e dalle immagini che vi troverete di fronte. Sono testimonianze di un amore incondizionato, di un legame indissolubile, di un'affettuosa gratitudine che rende speciale ogni giorno trascorso insieme ai nostri papà.