Ultimi giorni per fare gli auguri al papà con foto e dedica sul Giornale di Lecco

Presto, avete ancora poco tempo per fare gli auguri al vostro papà in modo originale! Anche quest’anno, con «Tanti auguri papà», mettiamo a disposizione il nostro giornale per celebrare la sua festa. Un’iniziativa ormai tradizionale per il Giornale di Lecco e il Gruppo Netweek.

Tanti auguri papà, dillo insieme a noi

Ogni uomo può essere padre, ma ci vuole una persona speciale per essere un papà. Questa massima di origine sconosciuta rappresenta bene la festa del papà e il significato della nostra iniziativa per il 19 marzo. Con questo semplice ma originale regalo mostriamo una persona speciale che merita di essere raccontata e mostrata. Una notizia che merita di andare sul Giornale di Lecco: l’amore di un figlio per il suo papà!

Quindi in occasione della festa, sul giornale del 18 marzo ci sarà un meraviglioso collage di auguri: mandateci una fotografia o un disegno con dedica e noi li pubblicheremo su queste pagine. Possono partecipare tutti, grandi e piccoli, e le mamme possono essere sempre di grande aiuto…

Non perdere un’occasione speciale

Partecipare è semplice: attraverso il sito www.tantiauguripapa.it, dove caricare immagini con dedica selezionando il giornale.

Cosa mandare? Una fotografia insieme al papà, un disegno che lo rappresenti. Avete tempo fino al 14 marzo.

Un papà sa di essere veramente ricco quando suo figlio gli corre tra le braccia, anche se sono vuote. Ma in realtà sono piene di affetto, protezione, insegnamenti, comprensione, riconoscenza...

E noi, che raccontiamo il territorio e le persone che ci vivono non possiamo non essere riconoscenti e pieni di stima verso chi accetta l’onore e l’onere di essere padre, un dono e una responsabilità verso il proprio figlio e la comunità intera.

Speriamo, perciò, che anche voi papà, quando sfoglierete il nostro giornale. possiate commuovervi e sentirvi orgoglioso di quello che siete per i vostri figli.