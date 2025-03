Fai gli auguri al papà con foto e dedica sul Giornale di Lecco: c'è tempo fino a domani a mezzanotte

Ultimi due gioni per aderire alla nostra iniziativa in occasione della festa del papà: tutti possono partecipare e fare gli auguri al papà sulle pagine del Giornale di Lecco. Ma occorre fare in fretta perché le adesioni si chiudono entro domani, giovedì 13 marzo 2025.

Fai gli auguri al tuo papà con foto e dedica sul Giornale di Lecco

Partecipare è facilissimo e completamente gratuito. Basta collegarsi al sito internet tantiauguripapa.it, scegliere la testata (Giornale di Lecco) e seguire le indicazioni per caricare direttamente una foto o un disegno e la dedica al papà.

Tutti i messaggi che ci avrete inviato saranno pubblicati sul Giornale di Lecco in edicola da lunedì 17 marzo in uno speciale. Proprio per permettere alla redazione del nostro settimanale di preparare queste pagine con le vostre foto e le dediche, ricordiamo che la data ultima per inviarci le foto è quella del 13 marzo 2025.

Quindi non perdete tempo, cercate la foto più adatta o, perché no, realizzate un bel disegno; quindi scrivete il vostro messaggio e spediteci tutto attraverso il sito. E a quel punto non dovrete fare altro se non ricordarvi di andare in edicola per fare una bella sorpresa al vostro papà.