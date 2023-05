Tanti auguri mamma: sul Giornale di Lecco 6000 dolcissimi messaggi per la Festa della Mamma

Una valanga di amore. Impossibile definire diversamente l'esplosione di dolcezza racchiusa nei circa 6000 messaggi che oggi, lunedì 8 maggio 2023, il Giornale di Lecco, grazie al sostegno de Il Dentista Sicuro, pubblica in occasione della Festa della Mamma. E alle nostre mamme abbiamo anche dedicato anche un dolcissimo video di auguri con una bella poesia!

Migliaia di bambini ringraziano le loro mamme per tutto quello che fanno per loro. Messaggi e disegni colmi di amore e tenerezza, capaci di strapparti un sorriso che sale dal cuore. La festa della mamma infatti si avvicina e come ogni anno il Giornale di Lecco è sceso in campo per dire: tanti auguri mamma! Come? Pubblicando sul nostro settimanale tutti i dolcissimi messaggi dei bimbi.

Sul Giornale di Lecco 6000 dolcissimi messaggi per la Festa della Mamma

Sul Giornale di Lecco in edicola da oggi, lunedì 8 maggio 2023 ( Da pc clicca qui per la versione sfogliabile) potete leggere, in un bellissimo inserto di 72 pagine, quasi 6000 messaggi di auguri dedicati dai bimbi di oltre 50 scuole del territorio alle loro mamme. Nelle pagine anche le bellissime foto delle mamme!

"Momenti che valgono": i bellissimi video dei bimbi di Acquate

Sempre in occasione della Festa della Mamma la scuola Cesare Battisti di Acquate-Lecco ha deciso di partecipare, con le classi Quarta A e Quarta B al nostro contest "Momenti che valgono" con questi 2 bellissimi video! Grazie per aver aderito e buona visione.

Tanto amore anche nel podcast

E per rendere ancora più emozionanti questi momenti, quest’anno troverete anche un podcast dedicato proprio alle nostre super mamme realizzato per noi da Fattobene Di Bella e disponibile su

https://newsprima.it/podcasts/ tanti-auguri-mamma/ oppure su www.tantiaugurimamma.it o ancora sulle principali piattaforme come Spotify e Amazon Music.

Quattro episodi, da ascoltare in famiglia in uscita dal 2 al 12 maggio, pochi minuti per emozionarci tutti insieme nel celebrare le nostre super mamme, così vere, così wow e dire ancora una volta - tutti insieme - Tanti Auguri Mamma, sei uno spettacolo!

Racconti genuini e semplici, ma carichi di dolcezza, amore e gratitudine: piccole storie in cui le mamme si commuovono per le dolci sorprese fatte dai loro piccoli, come una poesia, una canzone o una torta.