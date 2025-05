Sono migliaia i messaggi pieni d’amore che i bambini delle scuole dedicano alle loro mamme. Un’iniziativa divenuta un appuntamento tradizionale per il Giornale di Lecco e il Gruppo Netweek che quest’anno donerà a Fondazione Banco Alimentare l’equivalente di 50mila pasti.

Tanti auguri mamma: da oggi in edicola con il Giornale di Lecco una valanga di messaggi d'amore

Migliaia di bambini ringraziano le loro mamme per tutto quello che fanno per loro. Messaggi e disegni colmi di amore e tenerezza, capaci di strapparti un sorriso che sale dal cuore. La festa della mamma infatti si avvicina e come ogni anno il Giornale di Lecco è sceso in campo per dire: tanti auguri mamma! Come? Pubblicando sul nostro settimanale tutti i dolcissimi messaggi dei bimbi.

La nostra tradizionale iniziativa raccoglie sempre una grande partecipazione, proprio grazie ai figli, grandi e piccoli, che scelgono di celebrare insieme a noi questa importane festa. Ma soprattutto dobbiamo ringraziare le scuole e le docenti che ogni anno ci aiutano e voi lettori che avete aperto i vostri cuori e condiviso con noi questo amore.

Sul Giornale di Lecco in edicola da oggi, lunedì 5 maggio 2025 ( Da pc clicca qui per la versione sfogliabile) potete leggere, in un bellissimo inserto di 56 pagine, oltre 3000 messaggi di auguri dedicati dai bimbi di decine e decine scuole del territorio alle loro mamme. Nelle pagine anche le bellissime foto delle mamme!

Non vi resta che andare in edicola e farvi travolgere da quest'onda di affetto.