Eccoli, sono arrivati: tantissimi messaggi di auguri per le mamme, che esprimono l’amore più grande! La nostra iniziativa “Tanti Auguri Mamma” è arrivata al culmine e sul Giornale di Lecco in edicola da oggi, lunedì 6 maggio 2024 (e online nella versione digitale inserire link) trovate pubblicati fiumi di inchiostro carichi di affetto, pagine pagine di messaggi, circa 3000, che ci hanno inviato gli alunni delle scuole aderenti al progetto e i nostri lettori.

Oggi in edicola con il Giornale di Lecco tutti i messaggi che celebrano l’amore più grande

La nostra tradizionale iniziativa raccoglie sempre una grande partecipazione, proprio grazie ai figli, grandi e piccoli, che scelgono di celebrare insieme a noi questa importane festa. Ed è resa possibile grazie al supporto di Lario Dental. Ma soprattutto dobbiamo ringraziare le scuole che ogni anno ci aiutano e voi lettori che avete aperto i vostri cuori e condiviso con noi questo amore.

Quest’anno, poi, per rendere ancora più emozionante questa festa abbiamo realizzato una canzone “L’amore più grande”, una semplice e dolce testimonianza di quanto grande è l’amore che ci unisce alla mamma. Un lavoro inedito e corale, che ha coinvolto lo staff di Netweek nella scrittura del testo e della musica e che ha preso vita grazie alla produzione di ClemmyLABS e alla voce di Cristina Valenti. Infine abbiamo aggiunto immagini e realizzato questo contributo video . Buona visione e buon ascolto

La nostra canzone è disponibile anche su tutte le principali piattaforme musicali. Fatela sentire alle vostre mamme e cantate anche voi “L’amore più grande”.

Non basta un grande foglio per contenere un mondo e realizzare il sogno di raccontare il tuo amore per me, non bastano parole o pastelli a colore per ridarti una goccia del mare di amore che hai dato a me. Ma come fai? A te basta solo uno sguardo, un tuo sorriso o un gesto distratto e tu sei sempre tesoro per me, cullarmi ancora con le tue parole io voglio scriverlo ma non so come e allora mamma canto, e sai perché, perché io ho l’amore più grande da te, che sei l’amore più grande per me. Tanti auguri mamma!

Ma non è finita qui “CIAK SI GIRA”: Il bellissimo video della classe prima della scuola Primaria di Vercurago

Sempre in occasione della Festa della Mamma la scuola Primaria di Vercurago ha deciso di partecipare, al nostro contest "Ciak si gira” di Tanti auguri mamma per rappresentare con un contributo video in modo originale quell’amore così grande che unisce la mamma ai propri figli! Grazie per aver aderito e buona visione.