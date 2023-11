Dal tradizionale “Tu scendi dalle stelle” al classico “Jingle Bells”, dalla hit “All I want for Christmas” di Mariah Carey alla più divertente “Natale allo zenzero” di Elio e le Storie Tese, la festa del 25 dicembre è immancabilmente associata a una canzone. Il Natale è uno dei periodi dell’anno che maggiormente ispira gioia e amore, e il canto è una delle espressioni più belle che abbiamo per trasmettere questi sentimenti.

Ecco perché quest’anno il nostro gruppo editoriale Netweek rilancia la tradizionale iniziativa “Caro Babbo Natale” con una bella novità: “La CANTO per BENE”.

Ma il Natale è spesso il momento in cui siamo più portati a pensare agli altri, alla solidarietà. Quindi anche per questa edizione vogliamo fare “del bene”, sostenendo i progetti della Andrea Bocelli Foundation.

La CANTO...

Insomma, per chi ama il Natale, la sua atmosfera di festa e allegria, e vuole fare anche un bel gesto di solidarietà, il nostro giornale vi invita a partecipare a “Caro Babbo Natale La CANTO per BENE”.

Partecipare è facile e divertente. Scegliete la canzone di Natale che preferite, registrate un breve video mentre la cantate, da soli o in compagnia - con la famiglia, gli amici, i compagni di scuola o della squadra sportiva - aggiungete un tocco personale – come un oggetto stravagante o delle simpatiche decorazioni – e inviatelo al nostro giornale: via mail scrivendo a lacantoperbene@netweek.it oppure via whatsapp al numero 350.1053930. Non dimenticate di indicare sempre per quale settimanale desiderate partecipare e firmate la vostra esibizione, indicando i nomi di tutti i partecipanti!

primalecco.it, su tutti i siti di informazione Prima del gruppo Netweek, sui canali social e sul sito dell’iniziativa. A partire dal 27 novembre, e per 4 settimane, tutti i video di auguri ricevuti verranno condivisi sul nostro portale, su tutti i siti di informazione Prima del gruppo Netweek, sui canali social e sul sito dell’iniziativa.

Ma anche la carta canterà! Ogni settimana, infatti, pubblicheremo le foto dei nostri “cantanti” con un QR code da inquadrare che permetterà di ascoltare le canzoni anche ai lettori del Giornale di Lecco! Per maggiori informazioni e ulteriori specifiche su come registrare il vostro video andate su lacantoperbene.it, ricordate di cantare con il cuore e non dimenticate di divertirvi!

...per BENE

Il gruppo Netweek, di cui anche il nostro settimanale fa parte, con “Caro Babbo Natale La CANTO per BENE” sostiene ABF Andrea Bocelli Foudation.

Questo ente filantropico nasce nel 2011 dalla volontà della famiglia Bocelli, con l’obiettivo di creare e promuovere progetti che hanno quale focus la valorizzazione ed espressione del pieno potenziale delle persone e comunità che si trovano in situazioni di povertà, analfabetismo, disagio dovuto a malattie ed esclusione sociale.

Chiediamo anche a voi di fare del bene e sostenere l’Andrea Bocelli Foundation.

Dal 2011, la Fondazione ha raccolto oltre 54 milioni di euro che hanno portato alla costruzione di 9 scuole in Italia e ad Haiti, offrendo l’accesso quotidiano a un’istruzione a più di 3.500 studenti. Inoltre, ABF ha creato progetti di welfare che garantiscono l’accesso all’acqua potabile e alle cure mediche di base a oltre 400.000 persone che vivono nelle zone più remote e povere di Haiti.