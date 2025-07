Cari lettori, siamo arrivati al termine del nostro percorso green accompagnato dal nuovo programma tv ColtiviAmo di Telecity. Domenica 6 luglio andrà in onda, sempre alle ore 20, l’ultima puntata, in replica il martedì alle 10 e il giovedì alle 11.45. Ma ricordiamo che tutte sono visibili sul sito di Telecity nella pagina dedicata a ColtiviAmo.

L’obiettivo di questa iniziativa, del nostro gruppo editoriale Netweek, è stato quello di avvicinare telespettatori, lettori e scuole alla natura, grazie al sostegno dei partner Technoprobe, Regione Lombardia, Consorzio Agrario Lombardo, Valentina Edizioni. E speriamo di aver suscitato in tutti una maggiore voglia di vivere in modo più sostenibile.

Abbiamo visto come fare un orto possa avvicinare le persone alla natura e, in questa ultima puntata, la conduttrice Silvia Valenti ci presenta uno strumento davvero efficace in questo percorso: gli orti sociali. Orti sociali: luoghi di aggregazione, rinascita e di educazione ambientale Istituzioni e imprese hanno sviluppato queste attività negli ultimi anni, con grande interesse da parte dei cittadini. Come ha spiegato l’assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Giorgio Maione: "Gli orti sociali sono luoghi importanti nella nostra comunità: ricordo che Regione Lombardia è stata la prima a dotarsi di una legge sull’agricoltura nelle città e nei centri urbani. Sono luoghi importanti perché rappresentano occasioni con cui i cittadini si riappropriano dei propri territori, ma anche per la riscoperta dei cicli naturali, momenti di aggregazione e di inclusione sociale. Infatti, in molti Comuni gli orti vengono utilizzati anche per il recupero di situazioni di disagio e disabilità. Credo siano luoghi da valorizzare sempre di più e in cui la buona politica deve credere". E le Regioni, come la Lombardia, investono in questo ambito, come conferma l’assessore Maione: "Regione Lombardia finanzia ogni anno - con 150mila euro - l’attivazione di nuovi orti urbani, con risultati importanti, soprattutto nell’ambito delle scuole, dove si sono attivati molti progetti di orti urbani e circa 7.000 mq di terreni sono stati dedicati a queste attività. Ma anche tanti Comuni hanno aderito, più di 80". Orti sociali come luoghi di aggregazione e recupero sociale, ma anche l’educazione ambientale riveste un ruolo importante. Infatti, le scuole sono molto interessate a questi progetti. "La scuola diventa luogo di educazione ambientale anche per tutte le famiglie - sottolinea Maione -: se si insegnano determinati concetti ai ragazzi, spesso questi penetrano nelle famiglie". E l’assessore lombardo ha concluso ricordando nuovi progetti che mettono in rete le scuole - sostenute dalla Regione con 260mila euro - che stanno dando vita a bellissime esperienze.

Ormai anche in agricoltura e nel giardinaggio ha preso il sopravvento l’intelligenza artificiale, quella più comunemente identificata come AI. Basti pensare che al nostro nuovo robottino per tagliare l’erba servirà semplicemente il telefono cellulare, che tramite una app apposita, si traccerà il percorso che desideriamo fargli fare. E dal nostro telefono, comodamente seduti in giardino, potremo sempre tenerlo sotto controllo!

Queste nuove tecnologie stanno davvero semplificando la nostra vita. Ci danno un vero e proprio supporto.

Anche in agricoltura a larga scala il modo di lavorare sta cambiando. I trattori possono lavorare “da soli” con i nuovi sistemi satellitari. I modelli di guida automatica con modalità di svolta e la gestione automatica delle capezzagne semplificano il lavoro del conducente.

Si riducono i costi e si risparmia tempo: il lavoro di precisione è la soluzione perfetta. Soprattutto nelle lunghe giornate di lavoro, questo richiede la massima concentrazione e attenzione da parte del conducente. È proprio qui che la guida automatica offre supporto: il sistema di guida automatica mantiene la macchina perfettamente sulla traiettoria desiderata, consentendo al conducente di concentrarsi completamente sull'attrezzo.

Ristorante La Bergamina: l’ingrediente segreto? Il cuore, la passione e l’attenzione

In queste settimane abbiamo imparato a conoscerci un po’ e vi ho raccontato sempre “cose belle”, belle esperienze o ricette interessanti del ristorante La Bergamina.

C’è sempre qualcuno che ci chiede la ricetta di un piatto particolarmente apprezzato e il nostro chef Fabio fornisce gli ingredienti, spiega procedimenti e sapori... ma c’è una cosa che non sarà mai replicabile: l’ingrediente segreto! L’ingrediente segreto siete voi e siamo noi! E’ il cuore, la passione e l’attenzione che mettiamo in quello che facciamo.

Settimana scorsa mi sono persa, letteralmente, un menù. Forse complici il caldo e la stanchezza, non ho comunicato ai colleghi la prenotazione e il foglio si è perso sulla scrivania.

Immaginatevi la situazione, da clienti e da ristoratori: un anniversario, un’occasione attesa, un pranzo in famiglia che poteva trasformarsi in un brutto ricordo. Non sono stati i “super pigiamini” a salvare la situazione. È stato l’ingrediente segreto: il cuore. Ammettere di avere sbagliato, chiedere scusa al cliente, metterci onestamente la faccia e lavorare di squadra.

Una piccola attesa riempita da un aperitivo, un “Gloria a Sant’Antonio” che mi ha fatto ritrovare il menù perso e la passione per recuperare un’esperienza che doveva diventare un bel ricordo. La cucina è stata la prima a reagire e i piatti scelti sono stati degustati, la sala si è messa a disposizione e i planner hanno realizzato la scenografia che diviene cornice della foto di famiglia.

Chi lavora può sbagliare, l’importante è farlo in buona fede, ammetterlo e avere le capacità di problem solving che permettono di recuperare. Lo diciamo sempre ai nostri clienti: siamo una squadra collaudata e organizzata, non abbiamo solo il piano B... ma un’alfabeto intero! Facciamo tesoro di quanto imparato, implementando procedure e controlli, per far sì che non succeda più. A presto!

