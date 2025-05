Come nascono e si propagano le piante: ecco i metodi per favorirne la crescita

Come nascono le piante? Anche questa informazione è utile se vogliamo realizzare i nostri orti e giardini casalinghi. Perché potremmo lasciare fare alla natura o aiutarla con alcuni particolari metodi che possono facilitare la propagazione delle piante.

Questo è stato anche un tema al centro di una puntata di ColtiviAmo, il programma di Telecity condotto da Silvia Valenti in onda ogni domenica alle 20 e in replica il martedì alle 10 e il giovedì alle 11.45.

Nella puntata del 16 marzo scorso, che potete rivedere sul sito www.telecity.it nella pagina dedicata a ColtiviAmo, si è proprio parlato dei metodi di propagazione delle piante, grazie all’aiuto di Stefano Boffi, esperto agronomo e insegnante all’Istituto Professionale Agroambientale San Vincenzo di Albese con Cassano, in provincia di Como (nella foto in alto con alcuni dei suoi studenti).

Come nascono e si propagano le piante: talee e innesti

Partiamo dalle basi allora, come nascono le piante e come si diffondono i semi?

"Le piante hanno due principali modalità di propagazione, gamica e agamica - ha spiegato Boffi - Gamica, o sessuata, è l’unione del polline con la cellula uovo e la formazione quindi dell’embrione protetto poi dal seme. Ma le piante poi hanno diverse strategie di moltiplicazione agamica (asessuata), ad esempio un rametto posto a radicare su altro ramo genera un figlio uguale alla pianta madre".

Pertanto, la propagazione agamica è uno strumento per moltiplicare alcune essenze vegetali che popolano il nostro giardino. Le tecniche della talea e dell’innesto consentono, con poche risorse e in tempi rapidi, di creare diverse piante a partire da una pianta madre che vogliamo conservare e rigenerare.

La talea è un frammento di una pianta, il più delle volte un rametto lasciando alcune gemme, appositamente tagliato e sistemato nel terreno o nell'acqua per rigenerare le parti mancanti, dando così vita a un nuovo esemplare. Ci sono anche delle sostanze in vendita che accelerano il radicamento e una volta formatasi bisogna prestare attenzione ad evitare sole diretto e garantire una buona umidità.

L’innesto, invece, richiede un po’ più di manualità ed è utilizzato soprattutto nelle piante da frutto, magari per cambiare tipologia di prodotto o partendo da una pianta selvatica per far crescere una varietà più apprezzata. L’innesto, poi, offre il vantaggio di rafforzare la pianta o di riconferire certe caratteristiche che sono andate perse. In questo caso, dovendo appunto innestare una pianta su un’altra, bisogna utilizzare attrezzi specifici per tagliare, legare e chiudere la “ferita” nella pianta.

