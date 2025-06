L’agricoltura, nonostante sia sempre un settore fondamentale, è cambiato notevolmente negli anni, diventando più moderna, tecnologica e sostenibile. La meccanizzazione agricola è un aspetto cruciale per migliorare l'efficienza e la sostenibilità nelle pratiche agricole. Le innovazioni tecnologiche, come trattori autonomi, droni e sistemi di irrigazione avanzati, stanno trasformando il settore, aumentando la produttività e riducendo l'impatto ambientale. Questo è il tema della prossima puntata di ColtiviAmo, il programma di Telecity in onda domenica 29 giugno alle 20 e in replica il martedì alle 10 e il giovedì alle 11.45.

Un’agricoltura più moderna, tra innovazione e sostenibilità

La conduttrice Silvia Valenti ne parlerà con Alessandro Beduschi, assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste di Regione Lombardia. La Lombardia, regione traino dell’economia italiana incentrata sull’industria e sul terziario, conserva ancora il suo legame forte con le tradizioni agricole. Seppur l’estensione dei campi dedicati alla coltivazione sia nei decenni diminuita, ci sono politiche mirate a tutelare e incentivare questo comparto. La Lombardia - con circa 1 milione di ettari di suolo dedicati, oltre 46mila imprese agricole e 6mila imprese alimentari - si colloca al primo posto in Italia nel settore agricolo e riveste un ruolo di prestigio sul fronte della produzione agroalimentare di qualità. Sono, infatti, ben 34 i suoi prodotti Dop e Igp. Anche il Piemonte, con il 35,6% del territorio della regione destinato alla produzione agricola, pari a 903.392 ettari, e 42.367 aziende agricole, rappresenta una delle eccellenze del nostro Paese: sono 23 le denominazioni nel settore alimentare e 60 nel settore del vino tra Doc e Docg. La ricchezza del territorio piemontese è anche riconosciuta in 344 produzioni tipiche tradizionali.

Grazie ai Complementi regionale per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale 2023-2027 per l’utilizzo dei fondi della Politica Agricola Comune (Pac), le Regioni finanziano l’attività e lo sviluppo del settore agricolo. Solo in Lombardia e Piemonte sono a disposizione, rispettivamente, 834 e 756 milioni di euro in 5 anni.

Ad esempio, Regione Lombardia ha finanziato 185 aziende agricole con 110 milioni di euro, destinata agli investimenti produttivi per il rilancio e la modernizzazione del comparto primario. «Con questi fondi - ha dichiarato l’assessore Beduschi - sosteniamo concretamente le imprese che scelgono di investire per rendere più moderne, efficienti e sostenibili le proprie strutture. Un risultato importante che conferma la capacità della nostra agricoltura di guardare avanti con coraggio e visione». La misura, tra le più rilevanti della programmazione regionale nell’ambito dello Sviluppo Rurale, punta a rafforzare la competitività delle aziende agricole attraverso contributi a fondo perduto per interventi strutturali e innovativi.

ColtiviAmo su Telecity, una prima stagione di grande successo

Sta per giungere alla fine la prima edizione di ColtiviAmo, il programma di Telecity dedicato al mondo delle piante, in onda ogni domenica alle 20 e in replica il martedì alle 10 e il giovedì alle 11.45.

ColtiviAmo è un’iniziativa del gruppo editoriale Netweek che vuole avvicinare telespettatori, lettori e scuole al mondo della natura, grazie al sostegno dei partner Technoprobe, Regione Lombardia, Consorzio Agrario Lombardo, Valentina Edizioni.

Sono state trasmesse 16 puntate e ne restano ancora due, in onda domenica 29 giugno e 6 luglio.

In queste 18 settimane la conduttrice Silvia Valenti ci ha fatto scoprire tanti aspetti del mondo green grazie ad esperti, istituzioni, aziende e appassionati. Tra orti casalinghi e quelli scolastici, abbiamo visto come coltivare fiori, ortaggi e frutti, scoprendo l’importanza della biodiversità, della stagionalità e della scelta di materie prime e prodotti. E ovviamente il valore dell’acqua, materia prima essenziale per tutte le forme di vita. Un percorso che ha coinvolto telespettatori, lettori e tante scuole. Il gruppo Netweek, con ColtiviAmo, ha portato anche in tante classi l’amore e l’attenzione per la natura, regalando moltissimi materiali per realizzare orti a scuola grazie al sostegno di importanti partner. In diverse occasioni, poi, gli studenti sono stati anche protagonisti delle puntate del programma andate in onda su Telecity.

