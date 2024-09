Le nozze di Veronica Ferraro nel Lecchese: tra gli ospiti Tananai, Chiara Ferragni. NegamaroIl matrimonio è stato celebrato nel pomeriggio di ieri, giovedì 12 settembre 2024, a Villa Semenza di Santa Maria Hoè (dove già lo scorso 6 luglio si era sposata la nota influencer Carlotta Perego) A pronunciare il fatidico si sono stati Veronica Ferraro e Davide Simonetta. Lei, influencer e amica di Chiara Ferragni, che le ha fatto da testimone; lui, produttore musicale noto anche come d.whale e già fidanzato con Annalisa (che ha cantato anche alle nozze).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Ferraro (@veronicaferraro)

Le nozze di Veronica Ferraro nel Lecchese: tra gli ospiti Tananai, Chiara Ferragni, Negamaro

Tantissimi gli invitati vip, soprattutto musicisti e cantanti, che hanno accompagnato il matrimonio con le loro canzoni. Un lusso che solo in pochi si sono potuti permettere: da Annalisa, accompagnata al piano dal marito Francesco, a Tananai, da Giuliano Sangiorgi a Dargen D'Amico o Emma Marrone.

Il menù minimalista "Come a casa"

La cerimonia si è quindi svolta sulle note delle hit dell'estate, rendendo ancora più magico un'evento che potrebbe rivelarsi il matrimonio dell'anno. A fare discutere il web, tuttavia, è stata un'immagine del menù del banchetto nuziale che è seguito alla cerimonia: una scelta gourmet davvero molto minimalista che non poteva mancare di far scoppiare l'ironia dei social.

Il menù prevedeva piatti amati dai due neo sposi: “Come a casa”, “La pasta di Veronica” e le “Polpette di Davide”, infine la torta. Speciale e a tema: a forma di pianoforte.

Il discorso di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni, oltre a partecipare come testimone della sposa, ha poi pronunciato un discorso a lei dedicato che a molti è riuscito a fare emozionare e che in qualche modo è riuscito a fare riferimento anche a Fedez: “In uno dei momenti più brutti della mia vita, lo scorso febbraio, ero a guardare il mare da una terrazza insieme a te a Rapallo. La notte prima aveva piovuto e sopra di noi c’erano solo nuvole grigie, tranne un raggio di luce che quasi magicamente si faceva strada tra lo scuro e illuminava il mare. Tu mi hai abbracciata e mi hai detto che anche a me sarebbe successo, che avrei avuto un raggio di sole che mi avrebbe illuminata dopo tutto quel periodo brutto. Con il tempo tendiamo a dimenticarci di cosa le persone fanno o dicono ma non ci dimentichiamo mai di come ci hanno fatto sentire. In tutti questi 17 anni tu più di tutto mi hai fatto sentire al sicuro, mi hai fatto sentire a casa. Sei la mia migliore amica ma anche la mia compagna di avventure, la spalla su cui piangere e la socia con cui fare qualsiasi ca..ata ci faccia sentire vive. Sei una persona unica e sei da sempre parte della mia famiglia“.