Il maltempo fa danni: esonda il Molgora, fiumi di fango in diversi paesi FOTO e VIDEO

Le previsioni di forti precipitazioni comunicate dalla Protezione Civile all’ora di pranzo di oggi sono state confermate: sul Meratese il maltempo sta già facendo danni.

Maltempo, danni a Olgiate

Al momento risultano i primi disagi a Olgiate Molgora, dove al Calendone (ora chiusa al transito per ragioni di sicurezza) e in altre zone del paese è esondato il torrente Molgora provocando alcuni problemi ai residenti e agli automobilisti in transito (un’auto si è fermata, in panne). Stando al bollettino meteo regionale, è previstauna possibile prosecuzione della fase acuta anche oltre le ore 21 di stasera, indicativamente fino alle ore 2 di domani lunedì 8 giugno 2020. Foto e video pubblicati dal giornale online primamerate.it.

Disagi a Santa Maria Hoè

A Santa Maria Hoè, frazione Hoè Superiore, dal versante della collina si sta riversando sulla strada un fiume di fango e detriti. L’acqua fatica a drenare. Il sindaco Efrem Brambilla ha allertato la Protezione civile dell’Unione.

Allagamenti a La Valletta Brianza

Allagamenti e disagi si verificano anche a La Valletta Brianza, nella zona di via Ca’ Bianca.

Preoccupazione a Maresso

In questo video inviatoci da un lettore si nota la situazione preoccupante a Missaglia, frazione Maresso, in via Molino Cattaneo.