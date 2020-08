Domani, domenica 2 agosto 2020, riprende la navigazione sull’Adda Con partenza dal porticciolo di Brivio, l’Addarella – questo il nome dell’imbarcazione – risalirà il corso del fiume affinché i turisti a bordo possano ammirare la palude di Brivio e lo spettacolo delle montagne che si specchiano nell’acqua. Al ritorno, prima dell’attracco, la bella vista del lungo Adda con il castello di Brivio.

LEGGI ANCHE Film Fest e non solo: cosa fare in questo week end a Lecco

Domani riprende la navigazione sull’Adda

Il tour sull’Adda durerà 45 minuti. Gli orari di partenza da Brivio sono i seguenti: 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 e 18.00

Costo: 10€ adulti, 5€ fino a 12 anni, gratis fino a 4 anni

I posti (25 a viaggio, numero massimo, il 60% della capienza della barca causa restrizioni sanitarie) sono prenotabili online su www.navigareladda.it

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al numero 037221529 .Saranno osservate tutte le norme anti-covid in vigore, a bordo dell’Addarella è obbligatorio l’uso della mascherina.

Si conta di ripetere la proposta per tutto il mese di agosto e quello di settembre. Per tutti gli aggiornamenti estivi si consiglia di consultare il sito web e i canali social del Parco