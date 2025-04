La provincia di Lecco continua a registrare una crescita significativa nel settore del turismo e della ricettività. A marzo 2025, il numero complessivo di strutture alberghiere, non alberghiere e locazioni turistiche ha superato quota 3.500, confermando un trend di espansione che prosegue ormai da un decennio, innescato dall’entrata in vigore della legge regionale 27/2015.

Turismo in crescita: la provincia di Lecco supera quota 3.500 strutture ricettive

Negli ultimi cinque anni, l’incremento medio annuale è stato di oltre 500 nuove strutture. Tuttavia, il dato attuale mostra un’accelerazione del fenomeno: nei soli primi tre mesi del 2025, sono già state registrate circa 400 nuove unità. Il numero è soggetto a continue variazioni, dovute alle nuove aperture, modifiche e cessazioni, in particolare nel segmento delle case e appartamenti per vacanze (Cav) e delle locazioni turistiche (Lt).

Un tratto distintivo del territorio lecchese è proprio la predominanza di una ricettività non alberghiera. Cav e Lt non imprenditoriali costituiscono il cuore dell’offerta, rappresentando oltre 2.400 delle strutture attualmente attive. Queste soluzioni si distribuiscono in modo capillare su tutto il territorio, con una forte concentrazione lungo il ramo orientale del Lario e, in particolare, nell’area del centro lago: Varenna, Perledo e Bellano, infatti, ospitano un quarto delle Cav e Lt dell’intera provincia. Importante anche la presenza nell’alto lago, con Colico che da solo conta circa 350 unità di ospitalità non alberghiera.

Un altro segnale positivo riguarda la regolarizzazione delle attività: la percentuale di strutture che ha già ottenuto il Codice identificativo nazionale (Cin) è pari all’87,97%, un dato superiore sia alla media regionale (85,93%) che a quella nazionale (85,64%).

La fotografia attuale del comparto ricettivo lecchese evidenzia dunque un territorio dinamico, sempre più attrattivo per il turismo e capace di adattarsi rapidamente ai nuovi modelli di ospitalità.