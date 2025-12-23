Si è tenuto venerdì 19 dicembre, nella cornice di Villa Giulia Al Terrazzo a Valmadrera, il Tenax Christmas Party, l’evento natalizio di Tenax, storica realtà imprenditoriale di Viganò. Una serata che ha riunito l’intera azienda per celebrare il Natale e fare il punto sull’anno appena concluso, ripercorrendo risultati, progetti e traguardi raggiunti.

L’incontro ha rappresentato anche un momento di sguardo al futuro: nel corso della serata è stato infatti presentato il nuovo logo celebrativo che accompagnerà Tenax verso il 2026, anno in cui l’azienda festeggerà i 60 anni dalla sua fondazione. Un simbolo che esprime un percorso di crescita continua, radicato nel territorio ma caratterizzato da una forte vocazione internazionale.

Tenax festeggia il Natale a Valmadrera e presenta il logo per i 60 anni

Nel corso della serata è stato inoltre dato spazio a un momento particolarmente significativo per l’azienda: la consegna dei premi del valore di 1000 euro ciascuno in commemorazione del sig. Mario Beretta, fondatore di Tenax. I riconoscimenti sono stati assegnati a 10 ragazzi, figli dei dipendenti invitati anch’essi all’evento, che grazie ai loro risultati scolastici si sono distinti nel corso dell’anno, a testimonianza dell’attenzione che Tenax riserva non solo ai propri collaboratori, ma anche alle loro famiglie e alle nuove generazioni.

Fondata nel 1966 a Viganò, Tenax è stata protagonista di un lungo processo di sviluppo e internazionalizzazione che l’ha portata, nel tempo, ad aprire filiali negli Stati Uniti, in Messico, in Gran Bretagna, in Francia, in Germania e in Cina. Oggi Tenax è un gruppo internazionale specializzato nell’estrusione dei polimeri termoplastici, attivo in diversi settori, dal giardinaggio e fai-da-te all’agricoltura, dalle costruzioni all’ingegneria civile e ambientale, fino all’industria.

Il successo dell’azienda è fortemente legato al mondo delle reti: tra queste spicca la celebre rete arancione da cantiere, diventata nel tempo un’icona riconosciuta a livello globale come simbolo universale dei “lavori in corso”. Accanto a questo prodotto, Tenax ha sviluppato un’innovativa gamma di geosintetici utilizzati in ambito geotecnico e nell’ingegneria civile e ambientale, per il rinforzo di strade, parcheggi, ferrovie e scarpate.

Le transenne modulari Tenax sono state impiegate anche in numerose edizioni dei Giochi Olimpici Invernali e saranno presenti anche nelle prossime di Milano Cortina, a conferma dell’affidabilità delle soluzioni sviluppate dall’azienda.

La sostenibilità rappresenta un impegno concreto per Tenax, che progetta prodotti e soluzioni orientati a un equilibrio tra sviluppo, tutela dell’ambiente e attenzione alle persone, lavorando costantemente per ridurre l’impatto ambientale dei propri processi.

Il Tenax Christmas Party si è così confermato non solo come momento di festa, ma anche come occasione per raccontare una storia industriale che continua a evolversi, mantenendo forti le proprie radici nel lecchese e uno sguardo rivolto al futuro.