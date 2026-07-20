Technoprobe assume: nuovi posti di lavoro nel Lecchese

Technoprobe, colosso italiano leader mondiale nel settore della microelettronica e unico produttore nazionale di Probe Card, annuncia il lancio di una nuova importante campagna di reclutamento sul territorio. Sabato 1° agosto 2026, l’azienda aprirà le porte della propria sede centrale a Cernusco Lombardone per un intero Hiring Day dedicato alla selezione e all’assunzione di nuovi Operatori di Produzione.

Technoprobe assume nuovi dipendenti

L’iniziativa si rivolge a candidati in possesso di un diploma di scuola secondaria o di un certificato di qualifica professionale, desiderosi di inserirsi in una realtà industriale dinamica, strutturata e all’avanguardia. Le posizioni aperte prevedono attività produttive organizzate su tre turni a ciclo continuo e l’inserimento avverrà sia presso l’headquarter di Cernusco Lombardone (LC) sia presso lo stabilimento di Agrate Brianza (MB).

L’Hiring Day rappresenterà per i partecipanti l’opportunità di conoscere e farsi conoscere in quello che viene definito “un angolo di Silicon Valley alle porte di Milano”. Durante la giornata, i candidati avranno la possibilità di conoscere da vicino l’hub tecnologico, dialogare con il personale aziendale e sostenere colloqui individuali direttamente con i manager di Technoprobe. Per i profili che risulteranno in linea con i requisiti cercati, l’azienda prevede l’invio di proposte formali di assunzione già nei giorni immediatamente successivi all’evento.

L’azienda si distingue per un ambiente di lavoro fortemente orientato ai giovani e all’innovazione: in Technoprobe Italia, infatti, il 40% dei dipendenti ha meno di 30 anni, a testimonianza di una precisa strategia di investimento sul talento delle nuove generazioni e sul territorio.

Come fare per candidarsi

La partecipazione è subordinata all’iscrizione online e alla successiva conferma da parte dell’azienda. Il percorso si articola in sei semplici passaggi:

1. Iscrizione: Compilare il form dedicato sul sito ufficiale di Technoprobe

2. Ricontatto: Attendere la conferma e l’assegnazione dell’orario specifico per l’appuntamento

3. Arrivo: Recarsi presso l’Headquarter di Cernusco Lombardone il 1° agosto all’orario stabilito

4. Scoperta: Conoscere da vicino le tecnologie e l’ambiente di lavoro di Technoprobe

5. Colloquio: Sostenere l’intervista di selezione con i manager aziendali

6. Proposta: Ricevere la proposta di lavoro nei giorni successivi in caso di esito positivo reciproco