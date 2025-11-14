Oggi studenti delle scuole di Lecco e Sondrio visitano 24 imprese locali per scoprire il mondo delle PMI e riflettere sulle scelte future

Si tiene oggi, venerdì 14 novembre 2025, la sedicesima edizione del PMI Day. La Giornata Nazionale delle Piccole e Medie Imprese è un’iniziativa organizzata da Piccola Industria Confindustria e declinata sul territorio dal Comitato Piccola Industria e dal Gruppo Scuola di Confindustria Lecco e Sondrio.

Scopo del progetto è quello di far conoscere alle nuove generazioni il mondo dell’impresa e le opportunità che può offrire ai giovani, attraverso visite guidate nelle aziende associate da parte degli studenti del territorio accompagnati dagli insegnanti. Invitate a partecipare sono le classi terze delle scuole secondarie di primo grado e le visite sono state tutte precedute da un incontro fra imprese e alunni, presso le classi partecipanti.

Scegliere il futuro: il PMI Day arriva nelle scuole di Lecco e Sondrio

Partecipano al PMI Day 2025 per la provincia di Lecco le imprese: A.A.G. Stucchi, Agomir, Cama Group, Cameron Italy, Camp, PBA Cartiera dell’Adda, Electro Adda, Fomas, Gitalia Jacquard, Icma, Omet, Opiquad, Piloni, Pozzi Arturo, RxPack e Wagner.

Sempre per il territorio lecchese, hanno aderito gli istituti scolastici: I.C. Molteno, I.C. Volta Abbadia Lariana, I.C. Giovanni XXIII Premana, I.C.S. Valmadrera, A. Stoppani, Bonfanti Valagussi Cernusco Lombardone, I.C. Bellano Lierna e Dervio, I.C. Costa Masnaga, I.C.S. Bosisio Parini, I.C. Civate Malgrate, I.C.S. Don Ticozzi e Collegio Alessandro Volta.

Per la provincia di Sondrio partecipano le imprese: Bonazzi Grafica, Funivia al Bernina F.A.B., Baker Hughes plant di Talamona, Latteria Sociale Valtellina, Legnotech, Mariana Luigi, Penz – Blossom Ski e Vis.

Per il territorio sondriese, hanno aderito gli istituti scolastici: I.C. Tirano, I.C. Paesi Retici Sondrio e Chiesa in Valmalenco, I.C. Delebio, I.C. Sondrio Centro, I.C. Garibaldi Chiavenna, I.C. Grosio Grosotto Sondalo.

Nel complesso, per le due province, sono coinvolte 24 imprese, che accolgono 39 classi per un totale di 852 studenti.

L’iniziativa è stata supportata dal prezioso contributo economico della Camera di Commercio di Sondrio, sulla base del protocollo di collaborazione tra l’Ente camerale e le Associazioni di categoria per il sostegno all’incontro tra mondo della scuola e mondo delle imprese.

Il fil rouge di tutte le iniziative organizzate a livello nazionale per la nuova edizione di PMI Day è scegliere. Scegliere chi diventare e quale strada intraprendere significa costruire, passo dopo passo, il proprio percorso. Per i giovani, il momento della scelta rappresenta un passaggio decisivo, l’inizio di un cammino che disegnerà il loro futuro. Scegliere “cosa fare da grande”, è un processo che può essere sostenuto in modo costruttivo dal dialogo fra diverse parti in gioco: il mondo dell’istruzione, le famiglie e le imprese.

«Il tema di quest’anno è particolarmente significativo, perché pone al centro la questione della scelta, un momento cruciale nel percorso di crescita personale e professionale dei giovani. Ciò che per noi è prioritario, e che riteniamo debba essere interesse condiviso da tutti gli attori coinvolti a partire da scuole e famiglie, è che la scelta sia il più possibile consapevole e informata, fondata su una conoscenza ampia delle opportunità disponibili e libera da pregiudizi o condizionamenti. Favorire scelte di questo tipo significa contribuire alla formazione di persone, e professionisti, capaci di orientarsi in modo autonomo, responsabile e competente nel proprio futuro» evidenzia il Presidente della Piccola Industria di Confindustria Lecco e Sondrio, Gian Luca Bonazzi.

«Attraverso il PMI Day invitiamo a scoprire da vicino il valore dell’impresa e delle persone che la rendono viva: imprenditori e collaboratori che, con impegno e competenza, contribuiscono ogni giorno alla crescita del territorio, creando innovazione, occupazione e benessere condiviso. Per il sistema produttivo, questa iniziativa rappresenta un momento di dialogo e confronto con le nuove generazioni, un’occasione per trasmettere la cultura d’impresa e testimoniare, con esperienze concrete, l’importanza dei valori che la sostengono, dalla passione per il lavoro alla responsabilità sociale, dall’attenzione alle persone alla spinta verso l’innovazione».

«Questa iniziativa si inserisce nel più ampio insieme di progetti che il nostro Gruppo dedica al tema dell’orientamento, un ambito su cui siamo fortemente impegnati. Riteniamo infatti che rappresenti una leva strategica per ridurre la ben nota distanza tra domanda e offerta di competenze, una delle sfide più rilevanti per il mondo dell’istruzione e del lavoro» evidenzia la Responsabile del Gruppo Scuola di Confindustria Lecco e Sondrio, Federica Russo.

«Il nostro obiettivo prioritario è accompagnare ragazzi, famiglie e insegnanti in scelte consapevoli, capaci di valorizzare talenti, attitudini e aspirazioni, offrendo al tempo stesso una conoscenza concreta delle opportunità professionali e di crescita presenti sul territorio. Per contrastare il fenomeno del mismatch, che nelle nostre province si fa sentire in modo sempre più significativo, collaboriamo attivamente con il sistema formativo attraverso iniziative mirate e fra queste il PMI Day, realizzato assieme al Comitato Piccola Industria dell’Associazione; un progetto che contribuisce anche al superamento degli stereotipi legati al lavoro manifatturiero raccontando un mondo oggi guidato da tecnologia, innovazione e competenze specializzate».