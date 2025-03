Una mattinata immersiva per scoprire da vicino una realtà imprenditoriale storica del territorio. Sabato 5 aprile 2025, dalle ore 10 alle 12, l’Accademia di Torneria Automatica Alfredo Colombo di Verderio apre le sue porte per ospitare il “Saturday Open Lab” con attività laboratoriali di meccanica per giovani e incontri di orientamento post-diploma per adulti.

“Saturday Open Lab” in Accademia Alfredo Colombo

L’evento è dedicato a genitori e studenti delle classi quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado e quarto anno CFP e leFP. Per partecipare al “Saturday Open Lab” è necessario iscriversi CLICCANDO QUI.

“Crediamo fortemente nell’importanza di avvicinare i giovani al mondo del lavoro - dichiara Alessandro Magni, HR & CSR Manager di Torneria Automatica Alfredo Colombo. - Con questo evento vogliamo offrire agli studenti l’opportunità di toccare con mano il mondo delle lavorazioni meccaniche di precisione e fornire alle famiglie strumenti utili per orientare i propri figli nella scelta post-diploma. La partnership con Confapi ci permette di dare ulteriore valore ad una proposta che arrivi ad abbracciare l’intero territorio del quale siamo parte”.

“E’ un’occasione unica per i giovani che vogliono provare a entrare in un’azienda metalmeccanica storica del territorio e provare a cimentarsi con il laboratorio dell’Accademia. Come Confapi siamo sempre al fianco delle nostre associate, in particolare quando promuovono iniziative di valore”, spiega Stefania Beretta responsabile area formazione e scuola di Confapi Lecco Sondrio.