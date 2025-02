Sara Guarna nominata presidente Provinciale di Fenimprese Lario

Sara Guarna è stata nominata presidente provinciale di Fenimprese Lario, la nuova associazione datoriale ufficialmente costituita il 6 febbraio presso la Camera di Commercio di Lecco. La nomina è stata conferita dal presidente nazionale di Fenimprese, Luca Vincenzo Mancuso, in occasione di un’assemblea costituente che ha visto la partecipazione di numerosi imprenditori e figure istituzionali.

L’evento, tenutosi nella Sala Arancio alle 18:30, ha attirato l’attenzione di esponenti del mondo imprenditoriale e politico. Tra i presenti, il consigliere regionale Giacomo Zamperini, il delegato provinciale per Formazione, Istruzione, Lavoro e Protezione Civile Antonio Pasquini, e Eleonora Lavelli, consigliere nazionale di Anci e delegata al Turismo del Comune di Imbersago.

Oltre alla presenza di illustri ospiti, l’incontro ha rappresentato un momento cruciale per delineare la missione di Fenimprese Lario. Il presidente provinciale Sara Guarna, insieme al direttore provinciale Sergio Mozzarelli, al presidente nazionale Luca Vincenzo Mancuso, al coordinatore nazionale Simone Razionale e ai presidenti di Fenimprese delle province lombarde (Bergamo, Milano, Brescia e Pavia), ha sottolineato l’importanza della territorialità e della capacità di comprendere le esigenze locali.

Fenimprese si configura come un vero e proprio “sindacato degli imprenditori” gestito direttamente dagli imprenditori stessi. L’associazione offre supporto e informazioni nei settori dell’industria, sanità, turismo e impresa, distinguendosi per un rapporto diretto e senza intermediazioni con i propri associati. La filosofia di Fenimprese è chiara: rispondere rapidamente ed efficacemente alle richieste degli imprenditori.

L’obiettivo di Fenimprese Lario sarà quello di favorire la crescita e lo sviluppo economico locale, fornendo assistenza e supporto agli imprenditori del territorio. Con un’area ricca di aziende e opportunità, la nuova sede lecchese si prepara a lavorare con entusiasmo e determinazione.

L’insediamento di Sara Guarna alla presidenza di Fenimprese Lario rappresenta un passo importante per il rafforzamento della rete imprenditoriale locale, consolidando il ruolo di Fenimprese come punto di riferimento per gli imprenditori della provincia di Lecco.