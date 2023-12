Saldi invernali, ecco quando iniziano a Lecco. In molti li aspettano, per comprare quel maglione di cui hanno bisogno, quei pantaloni che hanno visto in vetrina o quelle scarpe che desiderano da tempo ma che costano un pochino troppo. Anche per quest'anno la Conferenza delle Regioni ha stabilito una data univoca di inizio valida quasi per tutti: si comincia venerdì 5 gennaio 2024. Anche se la Valle d'Aosta avvierà i saldi un po' prima, mercoledì 3 gennaio 2024.

Saldi invernali a Lecco: ecco quando iniziano e tutto quello che c'è da sapere

Diversa più o meno per tutti è la durata, con un minimo di 30 e un massimo di 60 giorni a scelta. E le modalità.

In Lombardia i saldi prenderanno il via il 5 gennaio e fino al 4 marzo 2024 con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni prima dell’inizio dei saldi.

Saldi invernali: i centri commerciali in provincia di Lecco

Nei saldi del prossimo gennaio 2024 saranno coinvolte tutte le attività dei principali centri commerciali della provincia di Lecco come Centro Commerciale Meridiana, Centro Commerciale Le Piazze - Lecco, Centro Commerciale Isolago, Adda Center a Merate, Centro Commerciale Barzago, Centro Commerciale Levada a Casatenovo o Centro commerciale Fuentes a Colico.

E i negozi di vicinato

Un periodo che è anche un'ottima occasione per scovare qualche affare nelle vie e nelle piazze dei centri storici dei Comuni lecchesi.

Le nuove regole del codice del consumo

Dal 1° luglio 2023, sono in vigore nuove misure sugli sconti di fine stagione previste da un decreto legislativo approvato lo scorso 7 marzo, che attua nell’ordinamento italiano la direttiva Ue 2019/2161.

La principale novità riguarda gli 'sconti farlocchi' praticati dai commercianti, ovvero l’odiosa pratica di alzare il prezzo di un prodotto prima di applicare la percentuale di sconto durante i saldi: la nuova normativa prevede l’obbligo per i negozianti di indicare chiaramente, oltre alla percentuale di sconto e al prezzo finale, anche il prezzo più basso (e non più il prezzo di listino) applicato alla generalità dei consumatori nei 30 giorni precedenti.

Quindi quando gli sconti divengono via via più alti, come accade durante i saldi, il prezzo precedente da indicare è quello riferito ai 30 giorni antecedenti l’avvio dei saldi.

I commercianti che non si atterranno a tale nuova regola, vanno incontro ad una sanzione pecuniaria da 516 a 3.098 euro (e-commerce compreso).

Qualche consiglio