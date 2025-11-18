L’Assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia Guido Guidesi è intervenuto ieri, 17 novembre 2025, alla riunione del Consiglio Generale di Confindustria Lecco e Sondrio, introdotto dal Presidente dell’Associazione Marco Campanari.

Regione Lombardia investe nelle Zone di Innovazione: focus sul manifatturiero lecchese

L’intervento dell’Assessore ha toccato numerosi punti di interesse centrale per il sistema produttivo del territorio, concentrandosi in particolare sul progetto delle Zone di Innovazione e Sviluppo, che rientra fra le strategie di politica industriale di Regione Lombardia.

«Oggi è stato presentato il progetto dedicato alle Zone di Innovazione e Sviluppo, che rappresenteranno un nuovo punto di riferimento per l’intero comparto manifatturiero. L’obiettivo è individuare e valorizzare le peculiarità territoriali al fine di sostenere una pianificazione strategica di settore che coinvolga imprese, università, enti di formazione, centri di ricerca e trasferimento tecnologico, il sistema del credito e le istituzioni. Il nostro territorio presenta specificità interprovinciali che costituiscono un patrimonio unico, per questo è necessario lavorare insieme, in modo coordinato, così da capitalizzare gli sforzi e trasformarli in opportunità di crescita condivisa» ha detto l’Assessore Guido Guidesi.

«È un piacere e un onore avere con noi l’Assessore Guidesi, che mantiene con il sistema Confindustria un dialogo costante e tutt’altro che scontato. La sua presenza offre l’occasione per approfondire quanto la Regione stia realizzando per il mondo delle imprese, in collaborazione con lo stesso sistema produttivo rappresentato da Confindustria. Ricordo che, secondo gli ultimi dati disponibili, il contributo del settore manifatturiero alla creazione di ricchezza raggiunge a Lecco il 36,2%: un valore che colloca la provincia al primo posto in Lombardia e al secondo in Italia. Anche Sondrio, con un 20,9%, conferma una struttura produttiva solida e significativa. I nostri territori si distinguono per un’elevata intensità manifatturiera e continuano a fondare fortemente il proprio sviluppo economico proprio sulla manifattura» ha affermato il Presidente Marco Campanari.