Premio fedeltà: riconoscimento a ben 60 imprese storiche lecchesi

A consegnare il Premio Fedeltà con il presidente Riva e il segretario generale Vittorio Tonini, l’ex segretario generale di Lecco e nazionale, Cesare Fumagalli.

Confartigianato Imprese Lecco ha premiato le imprese storiche che fanno parte dell’Associazione da 40 anni e oltre. Location del tradizionale evento, la Mostra dell’Artigianato che ha ospitato le 60 imprese premiate per le edizioni 2020 (premio rimandato causa Covid) e 2021.

Premio fedeltà: riconoscimento a 60 imprese storiche

A fare gli onori di casa, Ilaria Bonacina, presidente del Comitato Promotore Mostra Artigianato. “Abbiamo organizzato il Premio Fedeltà all’interno della Mostra per dare il giusto risalto a questo vostro importante traguardo, sia nella vita associativa che per le vostre aziende. Credo che questa sia la cornice più adattata per festeggiare e per dare risalto al vostro lavoro, così prezioso per il territorio e il Paese”. “Emoziona sempre questa premiazione perché ognuno di voi ha una storia preziosa da raccontare – ha commentato Daniele Riva, presidente Confartigianto Imprese Lecco rivolgendosi agli imprenditori in sala – Far parte di una squadra per così tanti anni vuol dire creare uno zoccolo duro su cui Confartigianto può creare le basi per portate avanti le istanze delle piccole imprese, che sono la spina dorsale dell’Italia, anche se purtroppo non sempre vengono trattate con la giusta attenzione”.

"Ho accettato con piacere l'invito dell'Associazione a essere qui oggi – ha commentato – E' un momento raro per voi imprenditori essere ringraziati, non succede quasi mai. Questo premio ha un senso profondo per Confartigianato ed è un'abitudine da non perdere. A consegnare il Premio fedeltà è l'Associazione, ma è come se lo facesse la società per il vostro impegno per la crescita del Paese. Siamo in un momento molto particolare. Abbiamo supportato per troppi decenni cose che non funzionano o funzionano male. Oggi ci si presenta un'occasione straordinaria per scrollarci via ciò che non funziona e fare leva su chi lavora e soprattutto sulle piccole e medie imprese, il vero punto di forza del Paese, che esiste da sempre e che è già proiettata nel futuro. Il famoso essere "casa e bottega" degli artigiani, infatti, ben si inserisce nelle tematiche attuali di welfare, di attenzione all'ambiente e al tessuto sociale".

Menzione speciale per Battista Rusconi e Tiziano Crippa, rispettivamente presidente di Confartigianato Imprese Lecco e CNA Lecco nel 1995, anno in cui i due imprenditori tentarono una delle prime fusioni territoriali tra le due Associazioni.

“Lo spirito di gruppo rafforza la volontà di fare un cammino insieme. L’Artigianato lecchese è ancora più forte. Il nostro pensiero è ancora attuale dopo 26 anni…” questa la dedica fatta a Rusconi e Crippa dal presidente Riva e dal segretario Tonini, frase estrapolata da un discorso del 1995.

40 ANNI BORGHETTI PASQUALE PESCATE L’IMPRESA BORGHETTI PASQUALE DI PESCATE VIENE FONDATA NEL 1979 E CESSA L’ATTIVITA’ NEL 2019; BORGHETTI E’ DA SEMPRE ATTIVO IN ASSOCIAZIONE, DOVE HA RICOPERTO LA CARICA DI DELEGATO COMUNALE, CONSIGLIERE DI CATEGORIA E COMPONENTE DEL CONSORZIO RADIO TECNICI "CRT". RICEVE IL PREMIO PER 40 ANNI DI APPARTENENZA A CONFARTIGIANATO 41 ANNI FONTANA LUIGI DINO AIRUNO IMPRESA FONDATA DA FONTANA LUIGI DINO AD AIRUNO CON ATTIVITA' IMPRESA EDILE, ORA IL TITOLARE E' IL FIGLIO EMILIANO, RICEVE IL PREMIO PER 41 ANNI DI ATTIVITA’ ASSOCIATIVA. FUMAGALLI ALESSANDRO AIRUNO L’IMPRESA FUMAGALLI ALESSANDRO RICEVE IL PREMIO PER 41 ANNI DI FEDELTA’ ASSOCIATIVA A CONFARTIGIANATO. FONDATA NEL LUGLIO 1979 CON SEDE A BRIVIO, DAL 1984 L’AZIENDA SPECIALIZZATA IN TRASPORTO MERCI SI TRASFERISCE AD AIRUNO TRAFILERIE GALBANI DI GALBANI ATTILIO & C. SAS BALLABIO TRAFILERIE GALBANI DI GALBANI ATTILIO & C. SAS DI BALLABIO, E’ ISCRITTA A CONFARTIGIANATO DA 41 ANNI. LA PRIMA ADESIONE DELL'IMPRESA INDIVIDUALE GALBANI CESARE RISALE AL 1979; ORA L’IMPRESA E’ UNA SOCIETA SAS CON SOCI BERGAMINI SONIA E GALBANI ATTILIO GAETANO. PANZERI MINUTERIE SAS DI PANZERI MARCO & C. BRIVIO L’OFFICINA MECCANICA DI COSTRUZIONE STAMPI PANZERI MINUTERIE SAS DI PANZERI MARCO & C. FA PARTE DI CONFARTIGIANATO DA 41 ANNI. L’IMPRESA E’ STATA FONDATA A PESCATE DA ANGELO PANZERI. NEL 1986 L’ATTIVITA’ SI TRASFERISCE A BRIVIO. LA MOGLIE MARIA LETIZIA E IL FIGLIO MARCO PANZERI SONO SOCI DELL’IMPRESA. COLOMBO LUCIANO CESANA BRIANZA COLOMBO LUCIANO, ATTIVITA’ SPECIALIZZATA IN INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI CON SEDE A CESANA BRIANZA, E’ ASSOCIATO DA 41 ANNI A CONFARTIGIANATO, DALL’ANNO DI FONDAZIONE. BETTEGA FABRIZIO DORIO ASSOCIATO A CONFARTIGIANATO DALLA SUA FONDAZIONE, LA DITTA BETTEGA FABRIZIO DI DORIO E’ SPECIALIZZATA IN COSTRUZIONI, MANUTENZIONI E RISTRUTTURAZIONI EDILI. RICEVE IL PREMIO PER 41 ANNI DI ASSOCIAIZONE. ANNA ESTETICA DI PIAZZA MANUELA & C. SAS LECCO ANNA ESTETICA DI PIAZZA MANUELA & C SAS RITIRA IL PREMIO PER 41 ANNI DI PRESENZA IN CONFARTIGIANATO. L’IMPRESA FU FONDATA DALLA MADRE BIANCHI ANNA MARIA, POI DAL 1990 SUBENTRA ANCHE LA FIGLIA MANUELA, AGGIUNGENDO ALL'ATTIVITA' UN CENTRO DI ABBRONZATURA E CENTRO ESTETICO. MANUELA HA PARTECIPATO ALLA CREAZIONE DEL GRUPPO GIOVANI E GRUPPO DONNE DOVE HA RICOPERTO LA CARICA DI PRESIDENTE PER MOLTI ANNI, ED E' STATA PER ANNI COMPONENTE DEL DIRETTIVO DI CATEGORIA E COORDINATRICE GRUPPO ESTETICA. PER DIVERSI ANNI E’ STATA CONSIGLIERE DEL GRUPPO REGIONALE ESTETICA DI CONFARTIGIANATO LOMBARDIA. HA COLLABORATO CON L'ISTITUTO CLERICI COME DOCENTE PER GLI ALUNNI E NELLA COMMISSIONE D’ESAME GNECCHI MAURO SRL UNIPERSONALE LECCO ASSOCIATO DAL 1979, DA SEMPRE CON SEDE A LECCO, ATTIVITA' DI TAPPEZZERIE NAUTICHE E ODONTOIATRICHE, DA DITTA INDIVIDUALE, LA GNECCHI MAURO SRL SI E' TRASFORMATA IN SOCIETA’ CON LA COLLABORAZIONE DEI FIGLI GIONATA, GIOELE E DI VENERINA ARRIGO, RITIRA IL PREMIO PER 41 ANNI DI PRESENZA IN CONFARTIGIANATO. IMPIANTI TORREFAZIONE TRABATTONI SNC DI NIGRA MARIO & C. LECCO L’IMPRESA IMPIANTI TORREFAZIONE TRABATTONI SNC DI NIGRA MARIO & C. CON ATTIVITA' DI FABBRICAZIONE DI MACCHINARI PER ALIMENTI FU FONDATA NEL 1910, ASSOCIATA A CONFARTIGIANATO DAL 1979 DA TRABATTONI E NIGRA CON SEDE DA SEMPRE A LECCOA. DAL 1998 MARIO NIGRA E' IL TITOLARE DELL’AZIENDA CON I FIGLI LISA E MATTEO, SONO ASSOCIATA DA 41 ANNI.

PIANO DOMENICO LECCO LA DITTA DI SELLERIA AUTO PIANO DOMENICO, INIZIALMENTE CON SEDE IN VIA AZZONE VISCONTI POI IN CORSO PROMESSI SPOSI A LECCO, E’ ASSOCIATA A CONFARTIGIANATO DALL’ANNO DI FONDAZIONE. RICEVE IL PREMIO PER 41 ANNI DI VITA ASSOCIATIVA. I.A.M. DI BOSISIO ROBERTO E C. SAS MERATE LA I.A.M. DI BOSIOSIO ROBERTO E C.SAS DI MERATE E’ STATA FONDATA DA BOSISO GIOVANNI NEL 1979, ORA E’ IL FIGLIO ROBERTO A PROSEGUIRE NELL’ATTIVITA’ DI PRODUZIONE MOBILI. RITIRA IL PREMIO PER 41 ANNI IN CONFARTIGIANATO CRIPPA SERGIO MONTICELLO BRIANZA DA SEMPRE CON SEDE A MONTICELLO BRIANZA, LA DITTA CRIPPA SERGIO E’ ASSOCIATA FEDELMENTE A CONFARTIGIANATO DAL 1979. L’IMPRESA SI OCCUPA DI INSTALLAZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E RICEVE IL PREMIO PER 41 ANNI NELLA SQUADRA DI CONFARTIGIANATO LASER S.R.L. OLGINATE LASER SRL, IMPRESA DI PRODUZIONE DI LAMPADE INFRAROSSI E SPECIALI, FONDATA A OLGINATE DA MARIO CAIRO, GIANFRANCO CULATTI E ANNIBALE SPREAFICO NEL 1979, L'ATTIVITA' CESSERA' A FINE ANNO, IN QUANTO I TITOLARI VOGLIONO GODERSI LA PENSIONE. NEL FRATTEMPO, SONO STATI CON NOI PER 41 ANNI. OFFICINA SALA E PANZERI S.R.L. OLGINATE ATTIVITA' DI AUTORIPARAZIONI, DA SEMPRE DEI SOCI SALA VITTORIO E PANZERI PIERLUIGI, INIZIALMENTE CON SEDE A GARLATE E DAL 1985 A OLGINATE, L’OFFICINA SALA E PANZERI SRL COMPIE 41 ANNI DI VITA ASSOCIATIVA. F.LLI GHEZZI CARROZZERIA SRL SIRTORI NATA COME SNC DAI FRATELLI SEVERINO, SERAFINO E CELESTINO GHEZZI, LA F.LLI GHEZZI CARROZZERIA SRL SI TROVA DA SEMPRE A SIRTORI E DA 41 ANNI APPARTIENE ALLA SQUADRA DI CONFARTIGIANATO. RIGAMONTI ALDO E FIGLI SNC DI RIGAMONTI ROBERTO & VALERIO SIRTORI L’IMPRESA DI COSTRUZIONE DI QUADRI ELETTRICI RIGAMONTI ALDO E FIGLI SNC DI RIGAMONTI ROBERTO & VALERIO NASCE A SIRTORI COME IMPRESA INDIVIDUALE DI RIGAMONTI ALDO; NEL 1985 AVVIENE LA VARIAZIONE IN SNC CON L’INCLUSIONE DEI FIGLI VALERIO E ROBERTO CHE ATTUALMENTE SONO I TITOLARI. GLI ANNI A FIANCO DI CONFARTIGIANATO SONO 41. NEGRI IMPIANTI S.R.L. VALGREGHENTINO NEL 1979 NEGRI LEOPOLDO INIZIA L'ATTIVITA' DELLA NEGRI IMPIANTI SRL; ORA IL FIGLIO MASSIMILIANO, PORTA AVANTI L’IMPRESA DI VALGREGHERNTINO CHE E’ CON CONFARTIGIANATO DA 41 ANNI MOREGALLO BOAT SERVICE SRL VALMADRERA MOREGALLO BOAT SERVICE SRL DI VALMADRERA RICEVE IL PREMIO PER 41 ANNI DI PRESENZA IN CONFARTIGIANATO. MANUELA E FILIPPO BASSI PROSEGUONO NELL'ATTIVITA' DI RIMESSAGGIO, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE BARCHE FONDATA DAL PADRE LUCIANO NEL 1962 A MANDELLO DEL LARIO. 47 ANNI REGAZZONI FABIO E ALESSIO SNC LECCO LA PRIMA ADESIONE A CONFARTIGIANATO E’ OPERA DELLA MAMMA BELOTTI GIUSEPPINA DATATA 1973, POI L'IMPRESA E' STATA DONATA AL MARITO REGAZZONI GIANFRANCO E DAL 2019 SONO I FIGLI FABIO ED ALESSIO CHE PROSEGUONO NELL'ATTIVITA' DELLA REGAZZONI FABIO E ALESSIO SNC, IMPRESA EDILE DI LECCO, PREMIATA PER 47 ANNI DI ASSOCIAZIONE 57 ANNI CASTAGNA GIULIANO DI CASTAGNA AGOSTINO VALMADRERA ASSOCIATI A CONFARTIGIANATO DA 57 ANNI, LA CASTAGNA GIULIANO DI CASTAGNA AGOSTINO VIENE FONDATA NEL 1963 DAL PADRE GIULIANO PER POI PROSEGUIRE CON AGOSTINO. SI TROVA A VALMADRERA E SI OCCUPA DI PRODUZIONE DI MOBILI SU MISURA 60 ANNI COLZANI FRANCO VALMADRERA COLZANI FRANCO PROSEGUE L'ATTIVITA' DEL PADRE ALDO INIZIATA DA BEN 60 ANNI E DA SEMPRE ASSOCIATI A CONFARTIGIANATO. L’IMPRESA FA PARTE DELLA CATEGORIA FABBRI E CARPENTIERI E SI TROVA A VALMADRERA IMPRESE NON PRESENTI IN SALA RIPAMONTI RENATO CALCO LA TIPOGRAFIA RIPAMONTI RENATO RICEVE IL PREMIO PER 40 ANNI DI FEDELTA' ASSOCIATIVA. ATTIVITA' ESERCITATA DA SEMPRE A CALCO, L'IMPRESA HA CESSATO A FINE 2019. SESTI DOMENICO E C. SNC DEI FRATELLI SESTI AIRUNO DA 41 ANNI NELLA SQUADRA DI CONFARTIGIANATO IMPRESE LECCO, SESTI DOMENICO E C. SNC DEI FRATELLI SESTI E’ UN’OFFICINA MECCANICA CON SEDE AD AIRUNO. L’ AZIENDA NASCE NEL 1948 CON ATTIVITA' DI MINUTERIE PER BIGIOTTERIA, POI DIVERSIFICA LA PRODUZIONE CON COSTRUZIONE STAMPI. ORTELLI GIANMARIO ESINO LARIO IN CONFARTIGIANATO DAL 1979 PER LA CATEGORIA GIARDINIERI, ALLA DITTA ORTELLI GIANMARIO IL PREMIO PER 41 ANNI DI ISCRIZIONE IN CONFARTIGIANATO. L’AZIENDA E’ STATA FONDATA DA PAPA’ MARIO A BELLANO, ORA E' IL FIGLIO GIANMARIO CHE PROSEGUE L'ATTIVITA' CON SEDE AD ESINO LARIO. LACORTE S.N.C. DI LACORTE GIUSEPPE E PENSA DANIELA LECCO LACORTE S.N.C. DI LACORTE GIUSEPPE E PENSA DANIELA RICEVE IL PREMIO PER 41 ANNI DI FEDELTA’ ASSOCIATIVA. DA SEMPRE A LECCO IN CORSO MARTIRI, GIUSEPPE E' STATO PRESIDENTE DELLA CATEGORIA ACCONCIATORI E BENESSERE E CON LA MOGLIE DANIELA CONTINUANO NELL'ATTIVITA' DI PARRUCCHIERE UOMO E DONNA FUMAGALLI ANDREA E C. SNC LOMAGNA 41 ANNI DI PRESENZA IN CONFARTIGIANATO ANCHE PER L’IMPRESA FUMAGALLI ANDREA E C. SNC DI LOMAGNA SPECIALIZZATA IN PRODUZIONE MOBILI E SERRAMENTI. MARONI GIANCARLO E C. SRL PRIMALUNA MARONI GIANCARLO E C. SRL NASCE COME IMPRESA INDIVIDUALE, POI DAL 2009 AD OGGI CON IL FIGLIO BENVENUTO PROSEGUONO L'ATTIVITA DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE AGRICOLE, DA SEMPRE SITUTATA A PRIMALUNA. LA PRESENZA IN CONFARTIGIANATO E’ CONTINUA DA 41 ANNI. P.A.L.C. SNC DI SCOLLETTA & ARONNA PADERNO D'ADDA FONDATA DA SCOLLETTA PATRIZIA A CERNUSCO LOMBARDONE, POI TRASFERITA A PADERNO D'ADDA CON IL SOCIO ARONNA GIOVANNI CARLO. LA PALC SNC DI SCOLLETTA & ARONNA E’ UN’IMPRESA SPECIALIZZATA NELLA CONFEZIONE SACCHETTI IN PLASTICA CON RELATIVA STAMPA A CALDO. E’ IN CONFARTIGIANATO DA 41 ANNI. FALEGNAMERIA CATTANEO EMILIO DI CATTANEO REMO SAS TORRE DE' BUSI LA FALEGNAMERIA CATTANEO EMILIO DI CATTANEO REMO SAS DI TORRE DE’ BUSI INIZIA DA CATTANEO EMILIO NEL 1979 E ORA PROSEGUE CON IL FIGLIO REMO. SONO ASSOCIATI A CONFARTIGIANATO DA 41 ANNI. TERMOIDRAULICA GALBIATESE SRL GALBIATE ASSOCIATO DAL 1979 CON LA RAGIONE SOCIALE F.LLI RIVA GIOVANNI E RENATO, DAL 2020 RIVA RENATO E CASTAGNA LUIGINA CONTINUANO L'ATTIVITA' DELLA TERMOIDRAULICA GALBIATESE SRL CHE OGGI RITIRA IL PREMIO PER 41 ANNI DI VITA ASSOCIATIVA