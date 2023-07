Opiquad, azienda leader in Italia nel settore delle soluzioni digitali innovative, annuncia la sua adesione a Gaia-XEuropean Association for Data and Cloud AISBL, l’iniziativa internazionale che mira a creare un ecosistema europeo di servizi cloud basato su valori comuni di sovranità, fiducia e trasparenza. Questa decisione rafforza l'impegno di Opiquad nel sostenere gli obiettivi di Gaia-X e quelli europei con l’intento di apportare un contributo di idee e progetti in un contesto più ampio e condiviso.

Opiquad aderisce a Gaia-X

Ad annunciarlo è Emile Christopher Chalouhi, presidente Opiquad: «Il nostro contributo di idee e di progetti andrà a rafforzare le iniziative europee come Gaia-X - a cui partecipiamo convintamente - anche a vantaggio dei nostri clienti come le aziende e le Pubbliche Amministrazioni, che potranno finalmente godere di servizi digitali avanzati nel rispetto di standard sicuri e rispettosi dell’ambiente.»

Particolarmente soddisfatto Francesco Bonfiglio , Chief Executive Officer - Gaia-X AISBL: «Con grande orgoglio vedo Opiquad unirsi a Gaia-X. Un'altra PMI agile, innovativa ed in rapida crescita che è desiderosa di uscire dal mercato locale per affrontare le grandi sfide che l’Europa ci pone, per realizzare infrastrutture cloud federate e distribuite. Insieme anche ad altri partner italiani, abbiamo sperimentato da mesi tecnologie di infrastrutture liquide e contiamo che presto, tutti gli operatori saranno pronti per lanciare sul mercato un'offerta di infrastrutture federate di Gaia-X.»

Gaia-X

Gaia-X nasce infatti da una collaborazione tra governi, aziende e istituzioni accademiche europee che mira a creare un'infrastruttura federata basata su standard comuni. L'obiettivo principale è promuovere la fiducia nell'elaborazione e nell'archiviazione dei dati, consentendo alle aziende europee di mantenere il controllo sui propri dati sensibili e di facilitare la cooperazione tra partner commerciali in un ambiente digitale sicuro.

Impegno per la protezione dei dati

«L'adesione di Opiquad a Gaia-X sottolinea il nostro impegno per la protezione dei dati dei nostri clienti e la promozione di un'infrastruttura digitale europea sovrana», ha aggiunto Emile Christopher Chalouhi, Presidente e co-Ceo di Opiquad. Come azienda che sviluppa soluzioni innovative basate sui dati, riconosciamo l'importanza di preservare la sovranità e la privacy, soprattutto in un'epoca in cui la digitalizzazione è sempre più pervasiva.

In qualità di membro di Gaia-X, Opiquad collaborerà con altre aziende e stakeholder per definire gli standard tecnici, promuovere l'interoperabilità e sviluppare servizi digitali innovativi che rispettino i principi fondamentali di Gaia-X. Ci impegniamo a contribuire con le nostre competenze e l'esperienza accumulata nel campo delle soluzioni digitali all'ecosistema di Gaia-X, per favorire la creazione di un'infrastruttura digitale europea sicura, affidabile e orientata al futuro.

«La nostra adesione a Gaia-X rappresenta un importante passo avanti nella nostra missione di supportare la sovranità dei dati e l'interoperabilità nell'era digitale», ha proseguito Emile Christopher Chalouhi Presidente e co-CEO di Opiquad. «Crediamo che la collaborazione tra aziende, governi e istituzioni sia fondamentale per creare un ecosistema digitale europeo robusto, che promuova l'innovazione e tuteli i diritti dei cittadini. Siamo entusiasti di partecipare a questa iniziativa e di contribuire al suo successo».

Il panorama digitale europeo

Opiquad guarda al futuro con ottimismo, consapevole che la sua adesione a Gaia-X apporterà benefici significativi anche ai suoi clienti ed al panorama digitale europeo nel suo complesso. Continueremo a sviluppare soluzioni all'avanguardia ed a promuovere l'interoperabilità, in linea con gli obiettivi di Gaia-X. Sfruttando le potenzialità delle tecnologie emergenti, come l'intelligenza artificiale, l'Internet of Things e la blockchain, mireremo a fornire soluzioni innovative che consentano alle aziende di trarre il massimo valore dai propri dati, nel rispetto della privacy e della sicurezza.

"In collaborazione con gli altri membri di Gaia-X, lavoreremo per definire gli standard e le norme necessarie per garantire l'interoperabilità tra le diverse piattaforme e servizi digitali. Ci impegneremo a promuovere l'adozione di tali standard a livello europeo ed a supportare lo sviluppo di un ecosistema digitale aperto, trasparente e competitivo".