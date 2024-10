Tre appuntamenti con il «Coro La Torr» di Merate, tra ottobre e dicembre, per onorare la memoria dello storico presidente Pieralberto Villa, scomparso nell'agosto del 2023. Il ritorno di «Polifonie sotto la Torre» è segnato, nella sua sesta edizione, dalla dicitura «Memorial Pieralberto Villa» che comincerà da quest'anno ad affiancare il titolo dell'ormai storica rassegna.

"Polifonie sotto la torre" in memoria di Villa

Non c'è figura più rappresentativa per il «Coro La Torr», infatti, che non sia quella del suo storico socio fondatore e corista di lunga data. Villa contribuì a fondare il gruppo corale nel 1976, lo guidò dal 2000 al 2014 come presidente e poi, fino alla sua scomparsa, come presidente onorario.

«Il coro per lui è sempre stato una famiglia e la sua attenzione e preoccupazione per la vita del coro erano assolute ed encomiabili - spiega Alberto Natale, da 25 anni segretario e organizzatore dell'attività artistica del “Coro La Torr”, al fianco di Villa nei quasi cinque lustri della sua presidenza - Di lui conservo la preziosa memoria delle tante telefonate e degli incontri per organizzare l'attività del nostro sodalizio, l'emozione dei concerti e delle oltre cento esibizioni pubbliche condivise tra il 1995 e il 2019 che, nel tempo in cui Pieralberto è stato presidente, culminavano puntualmente nel suo consueto saluto e ringraziamento a chi ci aveva ospitati, oppure agli ospiti che avevano onorato un nostro invito».

«L'esempio e l'autentico amore per la musica e il nostro gruppo da parte di Pieralberto sono il lascito migliore per continuare a far risuonare il bello della musica d'insieme e l'armonia dell'esistenza» conclude Natale. Un'esperienza, quello di «Polifonie sotto la Torre», realizzata dal Coro La Torr (oggi guidato dal presidente Giuseppe Carmagnani) grazie anche al sostegno di Elettrosystem, da sempre ospitata nell'auditorium Giusi Spezzaferri di piazza degli Eroi e dotata ormai di una sua piccola storia. «La rassegna corale, sempre patrocinata dal Comune di Merate e da Cori Lombardia, mira a far esibire nell'Auditorium cittadino varie tipologie di gruppi e organici corali, nonché di repertori - spiega a tal proposito il segretario Natale - Quindi si passa dal coro misto con repertorio classico, popular o sacro al coro maschile della tradizione di montagna agli ensemble femminili. In ogni concerto si esibisce dapprima il coro ospite, seguito poi dai padroni di casa e organizzatori del Coro La Torr». La prima edizione si tenne nel 2017 con un concerto con ospite il «Coro Brianza» di Missaglia. La successiva, nel dicembre 2018, ospitò il pianista meratese Davide Muccioli. La terza edizione si tenne invece nel 2021 con l'esibizione del «Coro La Torr» e dell'Orchestra Maria Teresa Agnesi di Merate. Nell’autunno 2022, quarta edizione, gli ospiti furono il «Coro LineArmonica» di Nibionno e il «Coro San Giorgio» di Acquate e infine la quinta, l’anno scorso, ospitò il «Coro Laudamus Dominum» di Sovico, l'ensemble femminile «Cum Corde» di Galbiate e il «Coro Valle del Lambro» di Besana Brianza.

Triplo appuntamento anche per l'edizione 2024 con il ritorno del «Valle del Lambro» domenica 13 ottobre, che si esibirà dalle 17.30 con la direzione del maestro Marco Villa. La «Corale San Pietro al Monte» di Civate si esibirà invece domenica 10 novembre, sempre dalle 17.30 con la direzione del maestro Cornelia Dell'Oro, mentre l'ensembe vocale femminile «Etiainen» di Cernusco sarà ospite domenica 8 dicembre, anche in questo caso a partire dalle 17.30.