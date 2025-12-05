L’assemblea elettiva di giovedì 4 dicembre 2025 ha rinnovato le cariche per il triennio 2025-2028; il presidente uscente Enrico Vavassori sottolinea il valore della responsabilità e dell’innovazione, mentre viene anticipata la ricerca sull’economia circolare delle trafilerie locali.

Si è svolta ieri sera, giovedì 4 dicembre 2025, all’NH Hotel Pontevecchio di Lecco l’Assemblea elettiva dei soci di Confapi Lecco Sondrio, durante la quale sono state rinnovate le cariche del consiglio per il triennio 2025-2028. Grazie alle votazioni, due nuovi imprenditori entrano a far parte del consiglio: Matteo Ratti della STF srl di Barzago e Mario Riva della SCT Informatica srl di Lecco.

Nuovo Consiglio per Confapi Lecco Sondrio: entrano Matteo Ratti e Mario Riva

Il nuovo consiglio vede la conferma di figure di riferimento del territorio come Enrico Vavassori, consigliere di diritto in quanto presidente uscente di Trafilerie Vavassori srl di Beverate, e Federica Fagioli, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori e di diritto membro del consiglio, titolare della Balassa srl di Lierna. Accanto a loro siedono imprenditori provenienti da diverse realtà locali: da Paolo Bertoni di Trimat srl a Daria Borgonovo di Novastilmec Spa, passando per Valeria Dalmonte di Edilsider Spa, Piero Dell’Oca di Tecnofar Spa, Marco Frigerio di Metallurgica Frigerio Spa, Danilo Gabbioni di Italgard srl, Davide Gianola di Gianola Impianti srl, Massimo Mortarotti di Dispotech srl, Luigi Pescosolido di Rapitech srl, fino a Luigi Sabadini di Trafilerie di Valgreghentino Spa e Franco Valagussa di Domestik srl di Valmadrera.

La prima seduta del nuovo consiglio è prevista per giovedì 11 dicembre, quando verrà nominato il presidente dell’associazione di via Pergola.

Dopo le votazioni, la serata è proseguita con la cena, aperta dal presidente uscente Enrico Vavassori, che ha voluto sottolineare il valore della responsabilità e della resilienza degli associati: “Non è un mistero che questi anni non siano stati facili. Abbiamo vissuto cambiamenti normativi incessanti, trasformazioni tecnologiche, tensioni internazionali, incertezze sui mercati e, in parallelo, la responsabilità di mandare avanti le nostre aziende. Eppure, nonostante tutto, una cosa non è mai mancata: il senso di responsabilità. Questa associazione ha basi solide che consentiranno di crescere ancora, perché ha nella sua struttura un capitale umano preparato e motivato e nei suoi associati un capitale imprenditoriale che pochi territori possono vantare”.

Durante la serata è stata anche presentata un’anteprima dei risultati della ricerca sull’economia circolare condotta da ApiTech e dall’Università Bicocca, che ha coinvolto una decina di trafilerie del territorio. I ricercatori hanno studiato come riutilizzare gli stearati esausti, un lubrificante molto usato nel settore, anticipando i temi di un convegno pubblico che si terrà a gennaio.

Didascalia foto nuovo consiglio: nella fila alta da sinistra si trovano Mario Riva, Enrico Vavassori e Luigi Pescosolido; nella seconda fila da sinistra, Matteo Ratti, Franco Valagussa, Piero Dell’Oca, Davide Gianola e Marco Frigerio; mentre nella prima fila da sinistra si trovano Massimo Mortarotti, Paolo Bertoni, Danilo Gabbioni, Federica Fagioli, Daria Borgonovo e Luigi Sabadini.