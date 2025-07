artigiani

Per quanto riguarda il direttivo, confermato Stefano Panzeri, mentre fanno il loro ingresso tre nuovi componenti: Stefano Vassena, Andrea Lixi e Giulia Dell’Oro. Completano il gruppo i membri aggiunti: Marco Giovanni Buffoni, Donatella Scaravilli, Matteo Brutti e Anna Fumagalli.

La categoria Nuove Tecnologie di Confartigianato Imprese Lecco ha vissuto un importante momento di rinnovamento, con il passaggio di testimone alla guida del gruppo: dopo quattro anni di mandato, Marco Giovanni Buffoni ha concluso la sua esperienza da presidente, lasciando spazio a Flavio Bassani, eletto per acclamazione.

Nuove Tecnologie di Confartigianato Lecco: Bassani nuovo presidente

Per quanto riguarda il direttivo, confermato Stefano Panzeri, mentre fanno il loro ingresso tre nuovi componenti: Stefano Vassena, Andrea Lixi e Giulia Dell’Oro. Completano il gruppo i membri aggiunti: Marco Giovanni Buffoni, Donatella Scaravilli, Matteo Brutti e Anna Fumagalli.

“Vogliamo concentrarci da subito su due ambiti fondamentali: da un lato, l’apporto che l’intelligenza artificiale può dare alle microimprese; dall’altro, la trasversalità delle nuove tecnologie applicate ai diversi settori, da approfondire lavorando con le altre categorie di Confartigianato Imprese Lecco – ha affermato Flavio Bassani -. Abbiamo già in programma una prima collaborazione, a partire da settembre, con il Gruppo Giovani per un progetto legato alla robotica – dai robot antropomorfi agli umanoidi – con implementazione dell’AI. Vogliamo inoltre essere di supporto all’Associazione su tutti quei temi in cui le nuove tecnologie possono fare da apripista, e puntiamo a essere presenti alle fiere di comparto e settore come Fornitore Offresi, Mostra Artigianato e tutte le manifestazioni dove si incrociano tecnologia e artigianato. Ci muoveremo lungo queste direttrici per dare concretezza e valore al nostro mandato“.

“Un profondo rinnovamento, dunque, per una categoria che guarda al futuro con spirito collaborativo e grande voglia di dialogare con le altre anime dell’associazione, mettendo a disposizione competenze e visione a favore della crescita degli associati”, ha evidenziato la presidente di Confartigianato Imprese Lecco, Ilaria Bonacina.

“L’Associazione rivolge un sincero in bocca al lupo al nuovo presidente e al direttivo, e un ringraziamento speciale a Marco Buffoni, che in questi anni ha guidato la categoria con impegno, senso di responsabilità e spirito associativo”, ha concluso il segretario generale Matilde Petracca.