Non solo luce e gas: risalgono anche i prezzi della benzina. Ecco dove conviene far rifornimento a Lecco

Non solo luce e gas: a risalire negli ultimi giorni sono anche i prezzi dei carburanti con diesel e benzina che , da fine agosto, per la prima volta tornano ad essere più cari. In risalita infatti il prezzo del petrolio che è tornato sulla soglia degli 80 dollari al barile. A ciò si aggiungono anche i livelli di scorte, oggi straordinariamente bassissimi.

Non solo luce e gas: risalgono anche i prezzi della benzina

La tendenza, quindi è purtroppo in aumento. Lo dimostra anche creato da Staffetta quotidiana, il primo strumento di informazione energetica in Italia.

Il Carburometro è un indicatore dell’andamento dei prezzi dei carburanti alla pompa in Italia, basato sulle variazioni delle quotazioni dei prodotti petroliferi sui mercati internazionali. La lancetta indica la tendenza per domani, il numero nel riquadro il prezzo medio nazionale di oggi in modalità self service di benzina e gasolio.

Prorogato il taglio delle accise

Il Governo guidato (ancora per poco) da Mario Draghi ha prorogato lo sconto sui carburanti, attualmente previsto al 17 ottobre, fino al 31 ottobre 2022 inserendo il provvedimento nel nuovo decreto Aiuti-ter che contiene misure urgenti in materia di politica energetica nazionale.

A distanza di due settimane dall'ultima analisi vi riproponiamo la rilevazione della situazione nella nostra provincia (qui i dati al 19 settembre 2022). I prezzi che vi mostriamo sono ordinati secondo l'ultimo aggiornamento a partire proprio da oggi, lunedì 3ottobre 2022.

La fonte, come di consueto è "Osservaprezzi carburanti", ovvero il sito del Ministero dello Sviluppo Economico che permette di consultare in tempo reale i prezzi di vendita dei carburanti praticati negli impianti di distribuzione situati nel territorio nazionale, così come comunicati dai gestori degli stessi punti di vendita settimanalmente o nei casi di aumenti infrasettimanali.

Benzina e diesel: ecco dove conviene far rifornimento a Lecco