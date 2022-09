Gas, energia elettrica e... benzina. Ormai la corsa al risparmio (una corsa a ostacoli sia chiaro) per fronteggiare la crisi energetica è per tutti un obbligo. E se per cercare di arginare l'impennata dell'inflazione che influisce anche sui costi dei beni primari il giro dei supermercati alla ricerca dell'offerta migliore è praticamente un obbligo, anche quello tra le aree di servizio è un tour che ormai è diventato una abitudine. Ecco allora un aiuto per destreggiarsi tra i costi dei carburanti in provincia di Lecco.

Benzina: taglio delle accise

Far rifornimento con la benzina pagandola meno di 1.6 euro al litro in provincia di Lecco è fattibile. Vero è che questo è reso possibile dalla proroga del taglio delle accise.

A seguito del decreto Aiuti bis, i ministri dell’Economia e della Transizione Ecologica, Daniele Franco e Roberto Cingolani, hanno firmato un decreto interministeriale che ha prorogato per la terza volta dall’inizio dell’anno il taglio di 30 centesimi sul costo di benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione. La misura al momento è in scadenza scadrà il prossimo 17 ottobre.

Il bonus da 200 euro

A questo per altro si aggiunge un'altra possibilità di aiuto. Stiamo parlando del bonus 200 euro (questo il valore massimo) per i carburanti. A erogarlo stavolta non è lo Stato, bensì il datore di lavoro. La misura è infatti dedicata ai soli dipendenti. Ma sia chiaro, i datori possono farlo, non sono obbligati.

I buoni possono essere corrisposti per tutto il 2022 e fino al 12 gennaio 2023.

Benzina a Lecco: dove trovarla a meno di 1,6 euro al litro

Ma torniamo a Lecco e al Lecchese. A distanza di circa tre settimane dall'ultima analisi vi riproponiamo la rilevazione della situazione nella nostra provincia (qui i dati al 31 agosto 2022). I prezzi che vi mostriamo sono ordinati secondo l'ultimo aggiornamento a partire proprio da oggi, lunedì 19 settembre 2022.

La fonte, come di consueto è "Osservaprezzi carburanti", ovvero il sito del Ministero dello Sviluppo Economico che permette di consultare in tempo reale i prezzi di vendita dei carburanti praticati negli impianti di distribuzione situati nel territorio nazionale, così come comunicati dai gestori degli stessi punti di vendita settimanalmente o nei casi di aumenti infrasettimanali.