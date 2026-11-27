Oltre 1,28 milioni di euro per i cinque progetti lecchesi di Lecco, Merate, Mandello, Bellano e Pasturo. Confcommercio: «Un’occasione per l’economia di prossimità e i centri urbani».

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Oltre 1,28 milioni di euro per sostenere il commercio di vicinato, rendere più attrattivi i centri urbani e finanziare interventi di rigenerazione. Sono cinque i progetti della provincia di Lecco ammessi ai contributi messi a disposizione da Regione Lombardia attraverso il bando dedicato ai Distretti del Commercio. Il finanziamento complessivo assegnato al territorio ammonta a 1.286.367,34 euro, a fronte di spese ammesse per oltre 4,2 milioni di euro.

A beneficiare delle risorse sono il Duc (Distretto Urbano del Commercio) di Lecco e i Distretti Diffusi di Rilevanza Intercomunale di Merate, Mandello del Lario, Bellano e Pasturo.

Negozi, strade e centri urbani: ecco come saranno investiti i fondi dei Distretti

Un risultato accolto con soddisfazione da Confcommercio Lecco, che sottolinea il valore dell’intervento per il sostegno alle attività commerciali e la vitalità dei territori. «Il finanziamento dei Distretti del Commercio rappresenta un’occasione di rafforzamento dell’economia di prossimità – evidenzia il direttore di Confcommercio Lecco, Alberto Riva – Un tema che abbiamo recentemente affrontato in occasione dell’evento “Viviamo le città” in cui ci siamo confrontati con diversi sindaci e amministratori. Questo intervento, voluto da Regione Lombardia, offre un’importante opportunità per aumentare competitività e attrattività dei territori, per realizzare interventi di rigenerazione urbana e supportare questi preziosi spazi di socialità. Siamo sempre più convinti che queste azioni siano fondamentali per sostenere i negozi di vicinato e le attività commerciali delle nostre città e dei nostri Comuni».

A sostegno dell’importanza dei Distretti ci sono anche i dati dell’indagine «I Distretti del Commercio: competitività e crescita del territorio», realizzata da Format Research per Confcommercio Lombardia: il 75% delle attività di prossimità promuove questa formula, un terzo partecipa direttamente alla sua vita e il 26% ha registrato un aumento dei ricavi grazie alle iniziative realizzate. Inoltre, dall’elaborazione dei dati dell’Osservatorio Regionale del Commercio emerge che, dal 2019, le attività di prossimità diminuiscono a ritmi inferiori nei Comuni che fanno parte di un Distretto diffuso.

Soddisfazione anche da parte del presidente di Confcommercio Lecco, Fabio Dadati, che guarda ora alla capacità di trasformare i contributi in interventi concreti: «Con questo intervento, la Giunta regionale, a partire dall’assessore Guido Guidesi che ringraziamo per la costante attenzione, dimostra sensibilità per le attività di prossimità e lungimiranza nel ritenerle motore di crescita economica e infrastrutture sociali dei territori. Come ha ben evidenziato il vicepresidente vicario di Confcommercio Lombardia, Carlo Massoletti, spetta ora ad Amministrazioni locali, imprese e associazioni di rappresentanza trasformare queste risorse in opportunità di sviluppo e coesione. Come Confcommercio Lecco siamo pronti a fare la nostra parte, forti del bagaglio di esperienza e rappresentanza che esprimiamo».

Nel dettaglio, al Distretto Urbano del Commercio di Lecco sono stati assegnati 189.900 euro, a fronte di una spesa ammessa di 379.800 euro. La quota più consistente va al Distretto del Commercio Meratese, con il Comune di Merate come capofila: 520mila euro di contributo regionale su un investimento ammesso di 1.255.550,17 euro.

Il Distretto del Lario Orientale, promosso dal Comune di Mandello del Lario, riceverà 192.155,78 euro, a fronte di spese ammesse per 615.280,03 euro. Lo stesso contributo è stato riconosciuto al progetto Alle Porte della Valsassina, presentato da Pasturo, che prevede interventi per 935.337,09 euro, e al distretto Tra Lago e Monti, con capofila il Comune di Bellano, per il quale è stato ammesso un investimento di 1.083.693,20 euro.

Il bando regionale 2026 ha raccolto complessivamente 180 progetti. Le risorse assegnate ammontano a 63 milioni di euro, portando a 229 milioni il totale degli stanziamenti destinati da Regione Lombardia ai Distretti del Commercio in quasi vent’anni. Una formula di collaborazione tra pubblico e privato che punta a sostenere le imprese e rafforzare il ruolo dei centri urbani come luoghi di attività economica e socialità.