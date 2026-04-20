A seguito dell’ingresso di Banca Popolare di Sondrio in BPER Banca, è operativa da oggi, lunedì 20 aprile 2026, la nuova Direzione Regionale Lombardia Nord, con sede a Sondrio e affidata alla guida di Luca Romellini.

Nasce la Direzione Regionale Lombardia Nord di BPER

La nuova Direzione Regionale si aggiunge alle 9 Direzioni Regionali di BPER e alle 2 Direzioni Regionali del Banco di Sardegna e rappresenta un presidio strategico per il territorio della Valtellina, di Como, Lecco, Monza e Brianza, con circa 200 sportelli, articolati in 3 aree territoriali, 4 centri imprese e 3 centri private, e una squadra di circa 1.000 colleghi al servizio di oltre 350 mila clienti.

Viene quindi rafforzato ulteriormente il modello di banca nazionale con forte vocazione territoriale, confermando il ruolo delle Direzioni Regionali come centro della relazione con clienti e comunità locali.

Alla guida della Direzione Regionale Lombardia Nord è stato nominato Luca Romellini, manager di lunga esperienza e profonda conoscenza del territorio. Nato il 2 gennaio 1966 a Darfo Boario Terme (BS), Romellini ha operato per oltre 35 anni in Banca Popolare di Sondrio, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nella rete commerciale, fino alla nomina a Direttore Centrale.

“Assumo questo incarico con grande orgoglio per la fiducia ricevuta e con un forte senso di responsabilità verso i colleghi, i clienti e i territori che siamo chiamati a servire”, dichiara Luca Romellini. “La nascita della Direzione Regionale Lombardia Nord rappresenta un passaggio strategico che ci consente di valorizzare ulteriormente la nostra presenza in un’area ad alta vocazione produttiva. Lavoreremo per coniugare la solidità e le competenze di un grande gruppo nazionale con la vicinanza e la qualità della relazione che da sempre caratterizzano il nostro modo di fare banca, accompagnando famiglie e imprese nei loro progetti di crescita”.