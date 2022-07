Anche quest'anno Fimaa Lecco ha deciso di realizzare la Rilevazione Prezzi Mercato Immobiliare di Lecco e Provincia. Una pubblicazione diventata negli anni uno strumento prezioso per quanti operano nel settore, ma anche per i cittadini che possono così mettere a confronto prezzi e zone del nostro territorio.

Mercato Immobiliare di Lecco e provincia: aumentano compravendite

"La Rilevazione nasce per analizzare la dinamica delle compravendite nel territorio e per supportare acquirenti e venditori nella definizione del prezzo dell’immobile da trattare - evidenzia il presidente di Fimaa Confcommercio Lecco, Sergio Colombo - Si tratta per noi della decima edizione di questo strumento, che fotografa la situazione del mercato immobiliare lecchese".

E sottolinea: "Archiviata la fase più acuta della pandemia, che ha caratterizzato il 2020 e tutta la prima parte del 2021, il mercato immobiliare lecchese ha mostrato un aumento consistente delle compravendite, mentre i prezzi sono sostanzialmente costanti. Chiaramente il confronto con il 2020 è falsato dal Covid, ma quelli del 2021 sono dati indubbiamente positivi che come Fimaa Lecco accogliamo con favore e che confermano un trend significativo. Il primo trimestre 2022 registra numeri in linea con il 2021 con un modesto incremento, anche se ci aspettiamo nel corso dell'anno un rallentamento a causa della guerra e del caro energia/materie prime. Ma siamo fiduciosi che il mercato lecchese possa comunque reggere l'impatto di tutti questi fattori negativi. Perchè, nonostante tutte le difficoltà, la casa è tornata a essere percepita come un valore fondamentale e come un investimento centrale nelle scelte dei lecchesi".

La Rilevazione Prezzi Mercato Immobiliare di Lecco e Provincia - che è a disposizione presso gli uffici di Confcommercio Lecco (e sarà scaricabile, a partire da settimana prossima, per gli associati Fimaa nell'area riservata del sito www.fimaalecco.it) - è stata realizzata da Fimaa Lecco in collaborazione con il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Lecco e l’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecco. La pubblicazione, che ha avuto il patrocinio della Camera di Commercio Como-Lecco, è stata sponsorizzata da Ente Mutuo.