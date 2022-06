Cercate una residenza prestigiosa e innovativa nel cuore della Brianza? Allora Merate Smart Village è la proposta che fa per voi. Si tratta di uno straordinario progetto che coniuga le migliori soluzioni di comfort tecnologico con la semplicità della vita naturale, la straordinaria bellezza del parco Belgioioso e uno stile architettonico di grande impatto compositivo, moderno ed emozionale. Poi, oggi, Merate, è una destinazione residenziale molto ambita per chi vuole vivere nella natura, in un ambiente suggestivo e rilassante. Ed è pensato soprattutto per voi l’open day in programma oggi, sabato 25 e domenica 26 giugno, dalle 9,30 alle 16, nel cantiere di via Antonio Baslini. Gabetti mette a disposizione di tutte le persone interessate un consulente dedicato. Per farlo basta prenotare un appuntamento allo 039.5983087 oppure inviare una mail a meratecentro@gabetti.it

Merate Smart Village: oggi e domani c’è l’open day

Il complesso sta sorgendo in un’area vincolata dalla Sovrintendenza e quindi dove non è permessa altra edificazione. Nell’area di 15.000 mq verranno costruite quattro palazzine in due lotti; il cantiere del primo caratterizzato da 14 appartamenti è stato avviato da sei mesi, mentre il secondo da 18 alloggi aprirà inizierà il prossimo anno. In questo primo lotto sono disponibili ancora pochissimi appartamenti al piano terra dotati di giardino privato e splendidi attici con ampi terrazzi coperti, dotati di frangisole e parapetto trasparente con una vista indimenticabile.

LEGGI ANCHE Gabetti Merate è una delle agenzie più performanti: ecco come orientarsi sul mercato

Gli alloggi sono completamente indipendenti sui quattro lati confinando con spazi aperti, sono dotati di pareti ventilate, domotica e fibra. L‘intervento, per qualità tecniche e di materiali, è di altissimo livello in grado di garantire un eccellente comfort ed è pure impreziosito da un parco di 2.500 mq. Il prezzo di partenza è di assoluta convenienza.

Ma perché Merate Smart Village?

Merate rappresenta la prima zona collinare che si trova uscendo da Milano e oggi è al primo posto nelle preferenze di chi vuole acquistare casa in Brianza per migliorare la propria qualità di vita e per fare un investimento sicuro. La città gode della Riserva Naturale del Lago di Sartirana, che il Comune ha saputo valorizzare collegando il lago al centro storico attraverso alcuni sentieri e percorsi belli e molto frequentati; altro elemento di attrazione è la vicinanza con il Parco del Curone. Ad aumentarne l’appel c’è una presenza di strutture sportive di eccellenza come il centro natatorio e il Tennis Roseda. L’offerta scolastico/formativa è di tutto rispetto, dalle scuole materne alle superiori, pubbliche e private. I fenomeni di delinquenza sono molto contenuti e questo garantisce quella sicurezza e serenità che molti cercano. Aiuta poi una presenza modesta di case popolari. La città infine dispone di un’offerta commerciale molto valida, con negozi e boutique ricercate, nonché un’ampia scelta di grande distribuzione organizzata. Tutte caratteristiche che attirano una clientela medio/alta desiderosa di vivere serenamente e in un ambiente curato.

Non perdete l’occasione dell’open day al Merate Smart Village. Gabetti mette a disposizione di tutte le persone interessate un consulente dedicato. Per farlo basta prenotare un appuntamento allo 039.5983087 oppure inviare una mail a meratecentro@gabetti.it