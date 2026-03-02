La Rete Ufficio Estero è in partenza per Bologna dove, dal 4 al 6 marzo, parteciperà a “Mecspe 2026”, uno dei principali appuntamenti fieristici internazionali dedicati all’industria manifatturiera e alle tecnologie per l’innovazione. Una decina di aziende compongono la collettiva che esporrà al padiglione 26 – Stand B26, portando in fiera competenze, qualità produttiva e specializzazione tecnica che contraddistinguono il tessuto industriale del territorio.

Lecco protagonista a Mecspe 2026: imprese in rete per l’internazionalizzazione

Faranno parte della collettiva le seguenti imprese: Gnecchi S.r.l. di Olginate (LC); Cernierificio Valtoce S.r.l. di Gravellona Toce (VB); Fustellificio Lombardo S.r.l. di Verbania (VB); Viglienghi S.r.l. di Esino Lario (LC); S.T.F. S.r.l. di Barzago (LC); Crie Ruote S.r.l. di Arcore (MB); Scaccabarozzi Antonio S.r.l. di Calco (LC).

La partecipazione congiunta alla manifestazione rappresenta un’importante occasione per consolidare la presenza sui mercati internazionali, sviluppare nuove relazioni commerciali e valorizzare l’eccellenza manifatturiera del territorio lecchese e lombardo.

“La presenza della Rete Ufficio Estero a Mecspe – dichiara Marco Piazza, direttore di Confapi Lecco Sondrio – rappresenta una scelta strategica che conferma la volontà delle nostre imprese di essere protagoniste nei contesti fieristici di maggiore rilievo per il settore manifatturiero. Mecspe è un punto di riferimento per l’innovazione tecnologica e l’incontro tra domanda e offerta qualificata. Partecipare come collettiva significa rafforzare l’identità territoriale, creare sinergie tra aziende e offrire un’immagine compatta, solida e competitiva del nostro sistema produttivo. In un contesto economico sempre più complesso, fare rete è uno degli strumenti più efficaci per crescere sui mercati internazionali, soprattutto per le piccole e medie imprese”.

“Il riferimento costituito dalla Rete Ufficio Estero per le imprese del territorio lecchese sta assumendo sempre maggiore rilievo, anche grazie alla promozione del brand “Made in Lecco”, che permette all’eccellenza locale di essere rappresentata sotto un logo riconoscibile anche nelle fiere internazionali – aggiunge Matilde Petracca, segretario generale di Confartigianato Imprese Lecco – Mecpse è un evento di grande importanza e il fatto che anche quest’anno la Rete sarà presente, guidando una collettiva di aziende lecchesi, rappresenta un tassello del grande lavoro che stiamo portando avanti per aiutare le imprese ad affacciarsi a nuovi mercati, utilizzando queste vetrine per stringere nuovi rapporti commerciali”.