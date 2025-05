Lecco perde 39 imprese nei primi tre mesi del 2025, tra contrazione e trasformazione.

Nel primo trimestre del 2025, la provincia di Lecco ha registrato una performance imprenditoriale complessa ma indicativa di una trasformazione in atto. L’Ufficio Studi della Camera di Commercio di Como-Lecco evidenzia un contesto di sostanziale stabilità, con una crescita tendenziale positiva ma un saldo congiunturale leggermente negativo.

A fine marzo 2025, le imprese registrate a Lecco erano 24.541, in aumento di 100 unità (+0,4%) rispetto allo stesso periodo del 2024. Tuttavia, il saldo tra iscrizioni e cessazioni nel trimestre si è chiuso con un -39, frutto di 512 nuove iscrizioni e 551 cessazioni. Il calo rispetto a fine 2024 è stato di -37 imprese (-0,2%), un dato leggermente più negativo rispetto alla media lombarda (-0,1%) e nazionale (-0,2%).

Nel primo trimestre 2025, a Lecco sono aumentate le società di capitale (+2,5%) e le imprese individuali (+0,6%), mentre risultano in calo le società di persone (-2,9%) e le altre forme giuridiche (-10,8%). Su base congiunturale, Lecco mostra un incremento delle società di capitale (+0,6%), mentre calano le imprese individuali (-0,3%) e le società di persone (-1,1%).

Distribuzione settoriale: la forza del metalmeccanico, la tenuta dei servizi

Lecco continua a distinguersi per l’elevata incidenza del comparto metalmeccanico, che rappresenta l’8,7% del tessuto imprenditoriale provinciale (contro il 4,7% di Como). La quota delle aziende del commercio si attesta al 21,8%, superiore a quella di Como (20,6%). Tuttavia, si registra un calo nel comparto manifatturiero, con -35 imprese nel metalmeccanico (-1,2%) e riduzioni anche nei settori legno-carta (-1,7%) e alimentare (-3,3%).

Sul fronte del terziario, si segnala una crescita delle attività legate ai servizi finanziari, immobiliari e assicurativi (+2,4%), alle attività professionali e tecniche (+3%) e al turismo e ristorazione (+2,3%). Particolare menzione meritano i servizi alla persona, in crescita solo a Lecco (+0,7%, pari a +5 unità), contro il calo registrato a Como.

Imprese artigiane: lieve calo, ma performance migliore a Lecco sulle società di capitale

Le imprese artigiane a Lecco erano 8.147 a fine marzo 2025, pari al 33,2% del totale provinciale. Rispetto a marzo 2024, si registra una lieve flessione di -18 unità (-0,2%). Tra gennaio e marzo, sono nate 203 imprese artigiane (-11%), mentre le chiusure sono state 250 (-2,3%).

Nel confronto con Como, Lecco ha registrato una maggiore crescita delle società di capitale artigiane su base congiunturale (+1%), confermando una maggiore propensione verso forme societarie strutturate. Tuttavia, ha subito un calo più marcato delle imprese individuali artigiane (-0,6%) rispetto al -0,2% comasco.

I dati del primo trimestre 2025 evidenziano come Lecco stia attraversando una fase di riorganizzazione del suo tessuto imprenditoriale. Se da un lato si osserva una contrazione in alcuni settori storici come il metalmeccanico e l’artigianato tradizionale, dall’altro emergono segnali di vitalità nei servizi, nelle attività professionali e nelle società di capitale.

Questo processo riflette un adattamento alle nuove sfide economiche e una crescente maturità del sistema imprenditoriale lecchese, che guarda sempre più a modelli di impresa evoluti e resilienti.