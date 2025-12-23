La cena di Natale dei gruppi territoriali del Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato Lombardia, svoltasi nei giorni scorsi a Como, ha portato una nomina di rilievo per il presidente del gruppo di Lecco. Matteo Casiraghi, infatti, è stato scelto come nuovo vicepresidente regionale e affiancherà il presidente Francesco Figini e l’altra vicepresidente Valentina Brunelli fino al 2028.

Lecco: Matteo Casiraghi nominato vicepresidente regionale del Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato Lombardia

Trentanove anni, sposato e con due figli, l’imprenditore lecchese è titolare delle imprese Eurospecial ed Euroturning, che saranno trasferite nel nuovo polo produttivo di Renate. Esponente della seconda generazione dell’azienda di famiglia, è presidente del gruppo di Lecco dall’aprile 2022.

“Questa nomina mi fa molto piacere e la considero strettamente collegata all’andamento del Movimento a Lecco – ha spiegato Matteo Casiraghi -. Nel nostro gruppo c’è grande feeling tra i ragazzi che ne fanno parte. Si sta insieme per motivi di lavoro, ma questo frequentarci ha gettato le basi di un’amicizia che si percepisce anche dall’esterno, di un legame che si è creato grazie alle affinità che ci accomunano, con le problematiche e le necessità simili che ci troviamo ad affrontare a livello professionale.

I nostri giovani si stanno anche legando molto all’Associazione, tanto che partendo dal Movimento Giovani sono entrati anche in alcune Categorie di Confartigianato Lecco, per portare il loro contributo. Quindi non posso che essere contento del lavoro che, tutti insieme, stiamo facendo”.

La nomina è stata accolta con soddisfazione dall’intera Associazione. “È con piacere che abbiamo appreso della scelta di nominare Matteo Casiraghi vicepresidente regionale del Movimento Giovani di Confartigianato – ha affermato il presidente Davide Riva -. Un riconoscimento importante per il lavoro che il gruppo sta facendo ormai da diversi anni, riuscendo a coinvolgere un numero sempre maggiore di giovani imprenditori. La presenza di rappresentanti di Confartigianato Lecco all’interno delle Categorie e dei Movimenti regionali e nazionali è fondamentale, perché significa portare il contributo del nostro territorio nei luoghi di confronto e di decisione, rafforzando il ruolo di rappresentanza delle nostre imprese associate a tutti i livelli”.