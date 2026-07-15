Parte con numeri decisamente incoraggianti Lake Como Venture Lab, il nuovo programma dedicato alle startup deeptech promosso da Confindustria Lecco e Sondrio, in partnership con il Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano e con il sostegno della Camera di Commercio di Como-Lecco. Sono infatti 59 le startup che hanno risposto alla prima call del progetto, confermando l’interesse suscitato dall’iniziativa e dalla rete di soggetti che l’ha resa possibile.

Lecco, Lake Como Venture Lab: 59 startup alla prima “gara”

Un risultato che va ben oltre i confini del territorio. Delle 59 candidature ricevute, 34 arrivano dall’Italia, 15 da altri Paesi europei e 6 da nazioni extraeuropee, a testimonianza della capacità del progetto di attrarre realtà innovative anche a livello internazionale.

«Sono estremamente soddisfatto di questo risultato, che attesta l’autorevolezza che è stata riconosciuta al nostro progetto – commenta Marco Campanari, Presidente di Confindustria Lecco e Sondrio – e l’ottimo lavoro sin qui svolto dalla sua coordinatrice Federica Pasini e da tutto il team. Avere avuto cinquantanove application di qualità, di cui il 38% proveniente dall’estero, con vari partecipanti che hanno applicato da Paesi dell’UE ed extra-UE, anche da USA e Nord Africa, è un grande successo tenendo conto che Lake Como Venture Lab non esisteva fino a qualche mese fa. Ora si apre una fase altrettanto importante: la selezione delle tre migliori startup e la loro incubazione finalizzata a farle scalare. È un processo parimenti delicato ed importante, che non ho dubbi verrà eseguito con l’autorevolezza e la capacità che derivano dall’alto profilo delle figure che abbiamo coinvolto nel selection panel e nell’advisory board».

Soddisfazione anche da parte del Politecnico di Milano. «Le candidature ricevute confermano l’attrattività dell’ecosistema lecchese per aspiranti startupper deeptech anche oltre i confini nazionali, e testimoniano il valore di un progetto costruito sulla collaborazione tra università, imprese e istituzioni» dichiara Marco Tarabini, Prorettore delegato del Polo territoriale di Lecco. «Per il Politecnico – prosegue – il risultato conferma la necessità di pensare sempre di più a modelli che mettano la ricerca applicata e i laboratori al servizio della crescita di nuova imprenditoria, per trasformare idee ad alto contenuto tecnologico in soluzioni concrete per supportare l’evoluzione del nostro ecosistema produttivo. La fase di selezione sarà un passaggio decisivo per individuare le startup con il maggiore potenziale di crescita e accompagnarle, attraverso il programma di incubazione, dal proof of concept alla validazione tecnologica e di mercato».

Sulla stessa linea anche Ezio Vergani, presidente della Camera di Commercio di Como-Lecco. «La significativa risposta internazionale conferma l’attrattività del nostro territorio – aggiunge Ezio Vergani, Presidente della Camera di Commercio di Como-Lecco -. L’Ente camerale sostiene il Lake Como Venture Lab con convinzione perché l’innovazione deeptech e la sinergia tra imprese, istituzioni e atenei sono leve imprescindibili per garantire la futura competitività del nostro sistema manifatturiero».

Archiviata la fase di raccolta delle candidature, il programma entra ora nel vivo. Una prima valutazione porterà infatti alla selezione delle startup che parteciperanno al pitch day del 21 luglio, durante il quale saranno esaminate dal Selection Panel composto da Marco Campanari, Ezio Vergani, Marco Santambrogio, Federica Biancon, Ivan Quadrio, Alessia Cerbone ed Emil Abirascid. Al termine della giornata saranno individuate le tre startup che accederanno al percorso di incubazione.

Il programma, coordinato da Federica Pasini, potrà inoltre contare sul supporto di un Advisory Board di alto profilo, composto da imprenditori, manager, ricercatori ed esperti dell’ecosistema dell’innovazione. Ne fanno parte Isabelle Andrieu, Augusto Coppola, Emanuela Girardi, Jeff Lyons, Franco Molteni, Stefano Quintarelli, Luca Rossettini e Alberto Sangiovanni Vincentelli, che contribuiranno a creare connessioni strategiche e opportunità di crescita per accompagnare lo sviluppo e la scalabilità delle startup selezionate.

Lake Como Venture Lab nasce con l’obiettivo di creare, nel cuore di uno dei principali distretti manifatturieri italiani, un ecosistema di riferimento per le startup deeptech nei settori della meccatronica e del MedTech, favorendo il trasferimento tecnologico e la nascita di nuove imprese ad alto contenuto innovativo.