Lecco cerca lavoratori: nel secondo trimestre del 2025, le imprese della provincia di Lecco prevedono 6.510 nuovi ingressi, una cifra che rappresenta circa il 34% del totale lariano (19.080 assunzioni complessive). Rispetto al primo trimestre del 2025, si registra un calo di 690 unità, pari al -9,6%, mentre la variazione rispetto allo stesso periodo del 2024 è più contenuta, con una diminuzione di 140 unità (-2,1%). E' quanto emerge dal nuovo report dell’Ufficio Studi e Statistica dedicato ai dati dell’indagine Excelsior sulle previsioni occupazionali delle imprese di Como e Lecco.

Lecco cerca lavoratori: 6.510 nuovi ingressi previsti nel secondo trimestre 2025

Il calo complessivo è imputabile in gran parte alla contrazione delle assunzioni nel comparto industriale: a Lecco, le previsioni indicano un -23,7% rispetto al trimestre precedente, corrispondente a 870 ingressi in meno. Anche su base annua si osserva un calo, con 130 assunzioni in meno rispetto al secondo trimestre del 2024 (-4,4%).

In controtendenza, il settore terziario a Lecco mostra segnali positivi: le assunzioni crescono del 4,8% rispetto al trimestre precedente, pari a 170 unità in più. Tuttavia, rispetto allo stesso trimestre del 2024, il dato risulta sostanzialmente stabile, con una lieve diminuzione dello 0,3%, pari a 10 unità.

Nelle tipologie contrattuali, nel mese di aprile 2025 le imprese lecchesi prevedono il 28% di contratti a tempo indeterminato, in calo rispetto al 31% registrato ad aprile 2024. Al contrario, aumentano i contratti a tempo determinato, che passano dal 56% al 59%. L’apprendistato si mantiene stabile al 7%. Lecco risulta essere l’ottava provincia in Lombardia per quota di contratti a tempo indeterminato e si colloca perfettamente in linea con la media regionale per quanto riguarda l’apprendistato.

Per quanto riguarda i profili richiesti, Lecco vede una crescente domanda di figure specializzate: la quota di profili “high skill” (dirigenti, specialisti e tecnici) passa dal 15,1% del 2024 al 18% attuale, posizionando la provincia al settimo posto in Lombardia. Cresce anche, seppur lievemente, la richiesta di laureati, che passa dal 10,4% al 10,9%. Il 44% delle assunzioni è destinato a diplomati con percorsi professionali, mentre cala la domanda di figure con solo l’obbligo scolastico, che scende dal 19,8% al 17,9%, rendendo Lecco la terza provincia in Lombardia per minore incidenza di questa fascia.

Nel solo mese di aprile 2025, le figure più ricercate a Lecco sono gli addetti alla ristorazione (350 ingressi previsti, pari al 16,7% del totale), seguiti da personale non qualificato nei servizi di pulizia (160), addetti alle vendite e alla consegna merci (entrambi con 120 assunzioni previste), e fabbri, saldatori e montatori di carpenteria metallica (90 ingressi stimati).

Lecco si distingue anche per l’attenzione verso i giovani: il 35,7% delle assunzioni è destinato agli under 29, un dato in crescita rispetto al 34,7% del 2024, che pone la provincia al primo posto in Lombardia. Le maggiori opportunità per i giovani si concentrano nelle aree commerciale e vendita (41,8%), produzione e servizi (39,2%) e tecnica e progettazione (32%).

Infine, si osserva un miglioramento sul fronte della reperibilità del personale: la quota di assunzioni difficili da coprire a Lecco scende al 52,6%, rispetto al 57,6% del 2024. Le difficoltà maggiori si concentrano nelle aree della produzione e dell’erogazione del servizio (57,2%), tecnica e progettazione (58,6%) e commerciale e vendita (45,1%).

Tutti i dati

🏭 Il comparto industriale in difficoltà

Il calo è determinato in gran parte dalle minori assunzioni nel comparto industriale:

Lecco registra un -23,7% rispetto al trimestre precedente (pari a -870 unità ).

Anche rispetto al 2° trimestre 2024 si registra un calo: -130 assunzioni (-4,4%).

🛎️ Dinamiche del settore terziario

In controtendenza, il settore dei servizi mostra segnali positivi:

Le assunzioni nel terziario lecchese crescono del +4,8% rispetto al trimestre precedente (+170 unità).

Tuttavia, su base annua, il dato è stabile: solo -0,3% (-10 unità).

📑 Tipologie contrattuali

Nel mese di aprile 2025, le imprese lecchesi indicano:

28% di contratti a tempo indeterminato (in calo dal 31% di aprile 2024).

59% a tempo determinato (in aumento dal 56%).

7% in apprendistato.

Lecco è l’8ª provincia in Lombardia per quota di contratti a tempo indeterminato, in linea con la media regionale per l’apprendistato.

🎓 Titoli di studio e competenze richieste

Le imprese lecchesi cercano sempre più figure specializzate e tecniche:

La quota di “high skill” (dirigenti, specialisti, tecnici) sale al 18% (dal 15,1% del 2024). Lecco è 7ª a livello regionale.

Le richieste di laureati crescono leggermente: dal 10,4% al 10,9% .

Oltre il 44% delle assunzioni è rivolto a diplomati con percorsi professionali .

In calo la richiesta per chi ha solo l’obbligo scolastico: dal 19,8% al 17,9%, rendendo Lecco la 3ª provincia in Lombardia per quota più bassa di questa categoria.

👨‍🍳 Le figure professionali più richieste a Lecco (aprile 2025)

Addetti alla ristorazione: 350 persone (16,7%) Personale non qualificato nei servizi di pulizia: 160 (7,7%) Addetti alle vendite: 120 (5,7%) Addetti alla consegna merci: 120 (5,7%) Fabbri, saldatori e montatori di carpenteria metallica: 90 (4,3%)

👶 Giovani e occupazione

Lecco si distingue come la provincia lombarda con la quota più alta di assunzioni per under 29:

35,7% delle assunzioni è destinato ai giovani, in crescita rispetto al 34,7% del 2024.

Le aree dove si concentrano le opportunità per i giovani: Commerciale e vendita : 41,8% Produzione e servizi : 39,2% Tecnica e progettazione : 32%



