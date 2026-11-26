Il report dell'Osservatorio provinciale fotografa il primo semestre 2026: 21.247 attivazioni e 18.360 cessazioni. Crescono le proroghe e torna a salire la somministrazione, mentre calano le trasformazioni a tempo indeterminato. Merate è il distretto più dinamico

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Il mercato del lavoro lecchese chiude i primi sei mesi del 2026 con il saldo positivo più alto degli ultimi cinque semestri. Ma dietro il numero, apparentemente incoraggiante, c’è una fotografia meno brillante di quanto possa sembrare: le assunzioni non accelerano, mentre diminuiscono le cessazioni. E soprattutto, cresce il ricorso alle proroghe, ma arretrano le trasformazioni dei contratti a tempo indeterminato.

A mettere in fila numeri e tendenze è il Report 49 dell’Osservatorio provinciale del mercato del lavoro, decima edizione del rapporto semestrale realizzato sulla base delle Comunicazioni obbligatorie (Cob) trasmesse dai datori di lavoro e raccolte dai Centri per l’impiego della Provincia di Lecco.

Lavoro, nel Lecchese saldo record: +2.887 posti, ma frenano le assunzioni stabili

Tra gennaio e giugno sono state registrate 21.247 attivazioni contrattuali, appena lo 0,9% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Le cessazioni si sono fermate a 18.360, portando il saldo tra avviamenti e interruzioni dei rapporti di lavoro a quota +2.887. È il risultato migliore degli ultimi cinque semestri, ma non deriva da un’impennata delle nuove assunzioni: a determinarlo è soprattutto la maggiore tenuta dell’occupazione, con meno rapporti di lavoro cessati rispetto alla seconda metà del 2025.

Un altro elemento che emerge dal rapporto riguarda la durata dei contratti. Le proroghe sono state 11.703, il valore più elevato dell’intero periodo osservato, con una crescita del 13,9% rispetto al semestre precedente. Di segno opposto il dato sulle trasformazioni a tempo indeterminato: 2.304, in calo del 7,3% e al livello più basso degli ultimi cinque semestri.

Torna invece a crescere la somministrazione, dopo la flessione della seconda metà del 2025. Le attivazioni raggiungono quota 3.458, il 28,3% in più rispetto al semestre precedente e il 5,9% in più su base annua. Il tempo determinato resta comunque la formula più utilizzata e rappresenta circa il 58% delle nuove attivazioni. In aumento anche l’apprendistato, con 622 contratti contro i 560 del primo semestre 2025, ma il suo peso rimane limitato: appena il 3,2% del totale.

Sul fronte dei settori, l’industria registra un saldo positivo di 1.032, in crescita del 12,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. A trainare sono soprattutto metallurgia e tessile. Il turismo mantiene un saldo ampiamente positivo, pari a +1.668, anche se in lieve flessione. Più contenuti i risultati di commercio e costruzioni, mentre gli altri servizi continuano a presentare un saldo negativo.

La fotografia cambia anche a seconda del territorio. Merate è il distretto che mostra la crescita più marcata: il saldo passa da +549 a +833, con un incremento del 51,7% rispetto al primo semestre 2025. Le attivazioni aumentano inoltre del 7,7%. Bellano conserva un andamento sostanzialmente stabile, mentre Lecco registra una flessione del saldo, pur restando in territorio positivo.

Il rapporto dedica infine un approfondimento a giovani e donne. Gli under 30 rappresentano il 40,1% delle attivazioni, con 8.527 contratti, in lieve aumento rispetto al 2025. Il turismo è il settore che concentra il maggior numero di avviamenti giovanili, mentre il tempo determinato resta la formula prevalente.

Le attivazioni femminili sono invece 9.798, pari al 46,1% del totale. A segnare una differenza significativa rispetto agli uomini è soprattutto il part-time: riguarda il 39,5% dei contratti avviati per le donne, contro il 17,5% di quelli maschili. Un divario che conferma come la maggiore presenza femminile nel mercato del lavoro continui a essere accompagnata da modalità di impiego spesso meno estese in termini di orario.