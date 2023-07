Lario Reti holding, società a totale partecipazione pubblica che gestisce servizio idrico integrato della Provincia di Lecco, ricerca 2 ingegneri e offre un contratto a tempo indeterminato.

Lario Reti Holding cerca 2 ingegneri, contratto a tempo indeterminato

La prima figura ricercata sarà inserita nella Divisione Tecnica, Area Acquedotto – Rete Brianteo con particolare riguardo alla gestione dell’acquedotto intercomunale “Brianteo” "nonché ad una attività legata al tema di potabilità delle acque a cominciare dalla qualità di quella distribuita dal potabilizzatore di Valmadrera." spiegano dalla società. L’attività si concentrerà nei primi due anni anche al supporto delle varie attività aziendali con particolare riguardo al progetto di riduzione delle perdite idriche finanziato dal PNRR.

Al candidato prescelto sarà proposto un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con un inquadramento non superiore ad impiegato di 6 livello del CCNL Gas – Acqua Utilitalia. "La Società si riserva la facoltà di individuare un diverso inquadramento in funzione delle professionalità/competenze del candidato".

La seconda figura ricercata è quella dei rsponsabile con funzione di tecnico dei sistemi di telecontrollo, impianti elettrici e analisi dati

sempre nell'ambito del progetto finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In questo caso al candidato prescelto sarà proposto un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con un inquadramento non superiore ad impiegato di 7 livello del CCNL Gas – Acqua Utilitalia.

Per ulteriori informazioni e per presentare la propria candidatura, entro e non oltre il 27 agosto, è necessario cliccare qui.