Iperal apre un nuovo supermercato in Brianza: è il 52esimo

Giovedì 20 luglio 2023, Iperal apre un nuovo supermercato, il 52esimo (4 sono nella nostra provincia a Calolziocorte, Lecco, Mandello e Civate) in via Marconi n° 53 a Lesmo (MB). Una nuova apertura importante per l’insegna che consolida la sua presenza in Brianza grazie alla fiducia riposta dai numerosi clienti della Provincia. Si conferma quindi il successo del format Iperal che coniuga l’eccellenza dei prodotti di marca e dei prodotti del territorio alla convenienza tipica dell’insegna valtellinese.

Iperal apre un nuovo supermercato: è il 52esimo

Costruito nell’area precedentemente occupata da un ex fabbrica tessile chiusa da tempo, l’edificio non ha consumato nuovo suolo e si sviluppa su un’area di vendita di circa 1.500 metri quadrati. L’area esterna dispone di un ampio parcheggio di oltre 138 posti auto di cui 2 adatti alla ricarica delle macchine elettriche grazie alla colonnina installata. A completamento del progetto è stata anche migliorata la viabilità grazie a una nuova rotatoria che disciplina il traffico tra via Marconi e via Delle Officine.

I lavori, iniziati a dicembre 2022, sono stati effettuati in modo molto veloce ed efficiente grazie alla sinergia tra il team tecnico di Iperal, l’amministrazione comunale e le maestranze del luogo. Il supermercato è stato realizzato con materiali eco-compatibili e dispone di un impianto di illuminazione a LED che consente di abbattere i consumi energetici.

Servizi e accoglienza

Tante iniziative attendono i clienti di Lesmo in ottica di gusto, convenienza e servizi. Nei primi giorni di apertura, ad accogliere i clienti sarà presente una struttura esterna in legno, installata in prossimità dell’ingresso del supermercato, con assaggi gratuiti delle specialità di Iperal

contraddistinte dal marchio “Fatto da noi”. Per tutti i clienti del nuovo supermercato è riservato un volantino speciale “Sottocosto speciale apertura” con tantissime offerte imperdibili valide fino all'1 agosto. E per rendere ancora più comodi gli acquisti, in contemporanea con l’apertura sarà anche attivo il servizio di “Spesa Self” grazie al quale attraverso i lettori ottici in negozio o il proprio smartphone è possibile effettuare i propri acquisti, senza dover svuotare il carrello per pagare.

Ad attendere i nuovi clienti Iperal Lesmo in via Marconi n°53 ci saranno 54 addetti, dei quali oltre il 60 % sono donne. 21 sono i nuovi collaboratori, che verranno affiancati da personale più esperto proveniente dai supermercati Iperal limitrofi.

Nel nuovo supermercato di Lesmo Iperal ha trasferito le esperienze maturate in trentasette anni di attività, offrendo una proposta commerciale varia a prezzi competitivi e con prodotti del territorio di alta qualità. I nuovi clienti troveranno sugli scaffali “Più bassi Sempre”: tantissimi prodotti grazie ai quali fare la spesa sarà più conveniente, senza rinunciare alla scelta e alla qualità. Il nuovo supermercato si propone come un luogo in cui recarsi per la spesa completa e per gli acquisti di ogni giorno, gradevole nei colori e nell’arredo, funzionale nella disposizione degli spazi