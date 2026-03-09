Con il supporto di ComoNExT, del Politecnico di Milano – sede di Lecco e dell’Università degli Studi dell’Insubria – sede di Como, le associazioni di categoria accompagnano le imprese con analisi e finanziamenti mirati

È stata presentata ufficialmente oggi, lunedì 9 marzo 2026, nel corso di una conferenza stampa tenutasi nelle sedi camerali di Como e di Lecco, la nuova iniziativa di sistema delle associazioni di categoria del territorio coordinata dalla Camera di Commercio, avente lo scopo di sostenere le imprese lariane nell’integrazione dell’Intelligenza Artificiale all’interno dei processi aziendali.

Intelligenza Artificiale nelle imprese lariane: lanciato il progetto pilota

L’Ente camerale, all’esito di un approfondito percorso di ascolto dei bisogni e di un articolato proficuo confronto con le rappresentanze datoriali di tutti i settori economici, si è determinato a finanziare il progetto, che assume dichiaratamente valenza sperimentale, con uno stanziamento di 200.000,00 euro. A queste risorse si aggiungono quelle apportate dalle associazioni di categoria nel complessivo importo di 100.000,00 euro.

Operativamente il servizio di supporto reso disponibile alle imprese si concreta nello svolgimento diretto in azienda, ad opera di professionalità qualificate, di una fase di analisi per valutare i processi esistenti e identificare le possibili aree di intervento, con rilascio del relativo studio di fattibilità che definisce tempi, costi e soluzioni tecnologiche coerenti.

Per assicurare elevato livello qualitativo della fase di assessment, ComoNExT, soggetto erogatore del servizio e centro di trasferimento tecnologico avente riconoscimento di incubatore certificato MIMIT, opererà in stretta collaborazione operativa con i due atenei del territorio, il Politecnico di Milano – sede di Lecco e l’Università degli Studi dell’Insubria – sede di Como.

Il costo sostenuto da ciascuna impresa per la fruizione di quanto proposto sarà rimborsato nella misura del 70% dalla Camera di Commercio e per il 15% dalla propria associazione di riferimento.

«L’Intelligenza Artificiale rappresenta la vera sfida competitiva dei prossimi anni – dichiara Ezio Vergani, Presidente della Camera di Commercio di Como-Lecco – L’obiettivo di questo progetto non è quello di distribuire risorse, bensì di accompagnare le nostre imprese in un percorso di innovazione concreto e misurabile. Grazie alla forte determinante sinergia con le associazioni di categoria e alle competenze delle eccellenze universitarie del territorio, mettiamo a disposizione del tessuto economico lariano strumenti utili per trasformare l’IA da un concetto astratto a reale fattore di crescita aziendale».