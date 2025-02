Mercoledì 26 febbraio 2025 alle 16.30 Easynet Group e Confindustria Lecco e Sondrio propongono un approfondimento sul tema dell’AI con l’incontro dal titolo Intelligenza artificiale: etica e competitività per l’industria del futuro.

Intelligenza Artificiale: etica e competitività per l'industria del futuro

Ad aprire i lavori gli interventi del Presidente di Confindustria Lecco e Sondrio, Marco Campanari, e del Coordinatore del Gruppo Tecnico Innovazione di Confindustria Lecco e Sondrio, Mario Goretti.

A seguire Maurizio Ragusa, VP Expert AI Eudata Group, e Sandro Parisi, Ceo Eudata Group, parlano di AI: come rendere virtuosa l’adozione di una tecnologia esponenziale. Automazione della Customer Experience: dall’eccellenza creativa italiana alla collaborazione con i Big Player.

Chiude l’incontro l’intervento del Presidente e Fondatore di Easynet Group, Giorgio Missaglia, sul tema Algoretica: come l’AI etica diventa vantaggio competitivo. Linee guida, best practice e certificazioni per un’innovazione trasparente e sostenibile.

Intelligenza artificiale: etica e competitività per l’industria del futuro

Lecco, Via Caprera 4 (Confindustria Lecco e Sondrio | Auditorium Plinio Agostoni)

Mercoledì 26 febbraio ore 16.30