“Il mio stile di vita” con il tuo giornale

E’ nato Il mio stile di vita, nuovo magazine firmato Netweek allegato in omaggio al Giornale di Lecco in edicola da ieri e al Giornale di Merate in edicola da oggi, martedì 25 febbraio 2020.

Non una rivista sulla salute e basta, ma una pubblicazione che allarga lo sguardo a tutto ciò che è bello e buono, benefico per il corpo e rilassante per la mente.

Benvenuto “Il mio stile di vita”

Quindi, spazio a notizie e approfondimenti su benessere, svago, natura, ecosostenibilità, mode e tendenze, look femminile e maschile, sentimenti, eventi, musica, letture… Pagine leggere e

frizzanti, per chiacchierare confidenzialmente tra di noi sulle novità in arrivo dal mondo che ci circonda, imparare ad ascoltare il nostro corpo, prendere esempio da tutto quello che è positivo, mettere in un angolo la negatività.

Su questo numero parleremo di primavera in arrivo, fitness per tutti, il piacere di pedalare in bicicletta, zenzero e i suoi segreti, amore sì… ma liquido (a voi scoprire di cosa si tratta) e molto altro.

Un nuovo magazine col tuo giornale

Il tutto caratterizzato da una grafica giovane, vivace, dinamica e colorata.

Seguiteci, leggeteci e – per suggerimenti, opinioni o richieste particolari – scriveteci all’indirizzo ilmiostiledivita@netweek.it

Non promettiamo rimedi miracolosi, ma i consigli giusti per uno stile di vita sano e in armonia con noi stessi, con chi ci circonda e con la natura, quelli sì! Buona lettura.